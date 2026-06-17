Українка Сопіт здобула історичне "золото" Євро-2026 з фехтування на рапірі
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Українка Сопіт здобула історичне "золото" Євро-2026 з фехтування на рапірі

Сопіт
Джерело:  Champion

Українська фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт здобула "золото" у фіналі особистих змагань на чемпіонаті Європи-2026 року.

Головні тези:

  • Українка здобула своє перше золото з фехтування на рапірі на ЧЄ-2026, перемігши італійку.
  • Ця перемога Ольги Сопіт є третьою медаллю для України на чемпіонатах Європи з фехтування на рапірах серед жінок.

Сопіт виборола перше для України золото з фехтування на рапірі у ЧЄ

Сопіт перемогла олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу та 15-разову чемпіонку Європи італійку Аріанну Ерріґо з рахунком 15:8.

На шляху до фіналу українка здолала австрійку Ліллі Марію Бруґґер (14:7), полячку Марту Якубовську (15:9) та українську фіналістку Євро-2024 Дар'ю Миронюк (15:14).

У самому півфіналі українка перемогла іспанку Марію Маріно, яка в 1/8 турніру завдала поразки чвертьфіналістці Євро-2024 Аліні Полозюк.

Ольга здобула перше "золото" та третю медаль для України на чемпіонатах Європи з фехтування на рапірах серед жінок.

Першу, бронзову, нагороду виборола Ольга Лелейко в 2007 році, другу — Дар'я Миронюк в 2024, здобувши "срібло".

Раніше Сопіт вже мала у своїй колекції золото молодіжного Євро-2023, але на континентальній першості серед дорослих, де вона виступала вп'яте, їй ще не вдавалося пройти далі 1/16.

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