Українка Сопіт здобула історичне "золото" Євро-2026 з фехтування на рапірі

Українська фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт здобула "золото" у фіналі особистих змагань на чемпіонаті Європи-2026 року.
Головні тези:
- Українка здобула своє перше золото з фехтування на рапірі на ЧЄ-2026, перемігши італійку.
- Ця перемога Ольги Сопіт є третьою медаллю для України на чемпіонатах Європи з фехтування на рапірах серед жінок.
Сопіт виборола перше для України золото з фехтування на рапірі у ЧЄ
Сопіт перемогла олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу та 15-разову чемпіонку Європи італійку Аріанну Ерріґо з рахунком 15:8.
На шляху до фіналу українка здолала австрійку Ліллі Марію Бруґґер (14:7), полячку Марту Якубовську (15:9) та українську фіналістку Євро-2024 Дар'ю Миронюк (15:14).
У самому півфіналі українка перемогла іспанку Марію Маріно, яка в 1/8 турніру завдала поразки чвертьфіналістці Євро-2024 Аліні Полозюк.
Першу, бронзову, нагороду виборола Ольга Лелейко в 2007 році, другу — Дар'я Миронюк в 2024, здобувши "срібло".
Раніше Сопіт вже мала у своїй колекції золото молодіжного Євро-2023, але на континентальній першості серед дорослих, де вона виступала вп'яте, їй ще не вдавалося пройти далі 1/16.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-