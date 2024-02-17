Украинка Винник завоевала серебро на чемпионате Европы по борьбе

Соломия Винник завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг.

Что известно о победе Винник

В поединке за медаль украинка победила турецкую борчинь Эльвиру Камалоглу (10:6)

Это вторая медаль для Винник на ЧЕ, ранее Соломия завоевала серебряную награду в 2020 году.

В пассиве сборной Украины уже 10 медалей на европейском первенстве по борьбе (1 золото 4 серебра и 5 бронз).

Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала три медали

Женская сборная Украины по вольной борьбе выиграла три медали Евро-2024, которое проходит в румынском Бухаресте. Обладательницами серебряных наград стали Алина Филиппович, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч (Шустова).

Филиппович поднялась на пьедестал в весовой категории до 59 кг. В схватке за "золото" она уступила трехкратному бронзовому призеру континентальных первенств Алене Колесник из Азербайджана — 3:4.

Для Алины это было дебютное выступление на чемпионате Европы и, соответственно, первая награда на таком уровне.

Сова-Рижко стала серебряным призером ЧЕ в весе до 68 кг. В финальном поединке она потерпела поражение от действующей чемпионки мира Бусе Тосун из Турции - 2:5.

Татьяна завоевала четвертую в карьере медаль континентального первенства. Чемпионкой Европы она становилась в 2022 году (вес до 65 кг).

Осняч (Шустовая) выиграла "серебро" в весе до 76 кг. В финале она не справилась с действующей чемпионкой Европы и бронзовым призером Олимпиады-2020 Ясемин Адар из Турции - 1:10.

Для Анастасии это первая в карьере медаль на континентальных первенствах.