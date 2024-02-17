Українка Винник здобула срібло на чемпіонаті Європи з боротьби

Соломія Винник завоювала бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 57 кг.

Що відомо про перемогу Винник

У поєдинку за медаль українка перемогла турецьку борчиню Ельвіру Камалоглу (10:6)

Це друга медаль для Винник на ЧЄ, раніше Соломія здобувала срібну нагороду у 2020 році.

У пасиві збірної України вже 10 медалей на європейській першості з боротьби (1 золото 4 срібла та 5 бронз).

Жіноча збірна України з вільної боротьби завоювала три медалі

Жіноча збірна України з вільної боротьби виграла три медалі Євро-2024, яке відбувається у румунському Бухаресті. Володарками срібних нагороди стали Аліна Філіпович, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч (Шустова).

Філіпович піднялася на п'єдестал у ваговій категорії до 59 кг. У сутичці за "золото" вона поступилася триразовій бронзовій призерці континентальних першостей Альоні Колесник з Азербайджану — 3:4.

Для Аліни це був дебютний виступ на чемпіонаті Європи та відповідно перше нагорода на такому рівні.

Сова-Ріжко стала срібною призеркою ЧЄ у вазі до 68 кг. У фінальному поєдинку вона зазнала поразки від чинної чемпіонки світу Бусе Тосун з Туреччини — 2:5.

Тетяна здобула четверту в кар'єрі медаль континентальної першості. Чемпіонкою Європи вона ставала 2022 року (вага до 65 кг).

Осняч (Шустова) виграла "срібло" у вазі до 76 кг. У фіналі вона не впоралася з чинною чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою Олімпіади-2020 Ясемін Адар з Туреччини — 1:10.

Для Анастасії це перша в кар'єрі медаль на континентальних першостях.