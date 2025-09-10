Украинка Жаркова стала чемпионкой мира по фридайвингу

Украинка Наталья Жаркова выиграла чемпионат мира-2025 по фридайвингу в дисциплине CWT — соревнованиях по погружению с постоянным весом с моноластой.

Жаркова триумфовала на ЧМ-2025 по фридайвингу

В греческом Митикасе на старт женских соревнований вышли две украинки: кроме Жарковой, в дисциплине соревновалась Екатерина Садурская, пятикратный призер чемпионата мира по глубинным дисциплинам.

Всего в соревнованиях приняло участие 28 спортсменок. Наибольшую задекларированную глубину объявила Жаркова — 113 метров, которую украинка зафиксировала в своей попытке.

На подиуме украинка опередила итальянок Алессию Зеккини и Кьяру Обино, которые также зафиксировали глубину более 100 метров — 109 м и 106 м соответственно.

Другой спортсменкой, объявившей глубину более 100 метров, стала украинка Садурская. Впрочем, ей не удалось достичь заявленной отметки в 105 метров — развернулась на глубине 102 м и получила четыре метра штрафа. Итоговый результат Екатерины составил 98 м — четвертое место.

На чемпионатах мира под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) Жаркова также получала "золото" других дисциплин: торжествовала в погружении с постоянным весом в би-ластах (2018, 2019), без ластов (2018) и свободном погружении (20).