Українка Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу
Українка Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

Жаркова
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українка Наталія Жаркова виграла чемпіонат світу-2025 з фрідайвінгу в дисципліні CWT — змаганнях із занурення з постійною вагою з моноластою.

Головні тези:

  • Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу в дисципліні CWT на ЧС-2025 у Греції.
  • У змаганнях також брала участь українка Катерина Садурська, яка посіла четверте місце.
  • Жаркова оголосила глибину занурення 113 метрів і здобула золото у змаганнях, випередивши італійок.

Жаркова тріумфувала на ЧС-2025 з фрідайвінгу

У грецькому Митікасі на старт жіночих змагань вийшли дві українки: окрім Жаркової, у дисципліні змагалася Катерина Садурська, п'ятиразова призерка чемпіонату світу в глибинних дисциплінах.

Усього у змаганнях взяли участь 28 спортсменок. Найбільшу задекларовану глибину оголосила Жаркова — 113 метрів, яку українка зафіксувала у своїй спробі.

На подіумі українка випередила італійок Алессію Зеккіні та К'яру Обіно, які також зафіксували глибину в понад 100 метрів — 109 м і 106 м відповідно.

Іншою спортсменкою, що оголосила глибину в понад 100 метрів, стала українка Садурська. Утім їй не вдалося сягнути заявленої позначки у 105 метрів — розвернулася на глибині 102 м та отримала чотири метри штрафу. Підсумковий результат Катерини склав 98 м — четверте місце.

На чемпіонатах світу під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) Жаркова також здобувала "золото" інших дисциплін: тріумфувала в зануренні з постійною вагою в бі-ластах (2018, 2019), без ластів (2018) та вільному зануренні (2021).

12 вересня обидві українки — Жаркова та Садурська — змагатимуться за нагороди у вільному зануренні (FIM).

