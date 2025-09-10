Українка Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

Українка Наталія Жаркова виграла чемпіонат світу-2025 з фрідайвінгу в дисципліні CWT — змаганнях із занурення з постійною вагою з моноластою.
Головні тези:
- Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу в дисципліні CWT на ЧС-2025 у Греції.
- У змаганнях також брала участь українка Катерина Садурська, яка посіла четверте місце.
- Жаркова оголосила глибину занурення 113 метрів і здобула золото у змаганнях, випередивши італійок.
Жаркова тріумфувала на ЧС-2025 з фрідайвінгу
У грецькому Митікасі на старт жіночих змагань вийшли дві українки: окрім Жаркової, у дисципліні змагалася Катерина Садурська, п'ятиразова призерка чемпіонату світу в глибинних дисциплінах.
Усього у змаганнях взяли участь 28 спортсменок. Найбільшу задекларовану глибину оголосила Жаркова — 113 метрів, яку українка зафіксувала у своїй спробі.
На подіумі українка випередила італійок Алессію Зеккіні та К'яру Обіно, які також зафіксували глибину в понад 100 метрів — 109 м і 106 м відповідно.
На чемпіонатах світу під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) Жаркова також здобувала "золото" інших дисциплін: тріумфувала в зануренні з постійною вагою в бі-ластах (2018, 2019), без ластів (2018) та вільному зануренні (2021).
12 вересня обидві українки — Жаркова та Садурська — змагатимуться за нагороди у вільному зануренні (FIM).
