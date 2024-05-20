Украинки завоевали золотые медали Чемпионата Европы по стендовой стрельбе
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Украинки завоевали золотые медали Чемпионата Европы по стендовой стрельбе

Национальный олимпийский комитет Украины
Чемпионки
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В дисциплине трап трио (траншейный стенд) украинки поднялись на первую строчку пьедестала почета Чемпионата Европы в Лонато.

Украинки завоевали «золото» Чемпионата Европы по стендовой стрельбе

В итальянском Лонато продолжается континентальное первенство по стендовой стрельбе. За награды соревнуются 442 спортсмена из 42 европейских стран.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

В дисциплине трап трио (траншейный стенд) украинки поднялись на первую ступеньку пьедестала уважения. В матче за золото Надежда Булгакова, Елена Охотская и Юлия Данилова со счетом 6:2 победили соперниц из Турции.

Для Украины это первая награда в рамках континентального первенства в Лонато.

Харлан завоевала серебро КС по фехтованию на саблях

Ольга Харлан снова стала медалисткой этапа Кубка мира.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

Украинская олимпийская чемпионка начала выступление в основной сетке соревнований по победе над "нейтральной" спортсменкой из страны-агрессорки Анной Смирновой (15:8). Харлан принципиально не пожала руку сопернице как на прошлогоднем чемпионате мира, так и сейчас.

После этого украинка уверенно возобладала еще над тремя соперницами — итальянками Элоизой Пассаро (15:7) и Росселлой Грегорио (15:5), а также американкой Элизабет Тартаковский (15:8).

В полуфинале Харлан в напряженном противостоянии победила двукратную чемпионку мира (2022, 2023) из Японии Мисаки Эмурой (15:13). Однако в финале уступила первый номер мирового рейтинга FIE француженке Сари Бальзер (8:15).

Отметим, что очередная медаль Кубка мира стала 33-й в карьере Ольги Харлан. Уже завтра наша титулованная саблистка сразится за награды командных соревнований.

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