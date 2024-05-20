Украинки завоевали золотые медали Чемпионата Европы по стендовой стрельбе

В дисциплине трап трио (траншейный стенд) украинки поднялись на первую строчку пьедестала почета Чемпионата Европы в Лонато.
Украинки завоевали «золото» Чемпионата Европы по стендовой стрельбе
В итальянском Лонато продолжается континентальное первенство по стендовой стрельбе. За награды соревнуются 442 спортсмена из 42 европейских стран.
Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.
В дисциплине трап трио (траншейный стенд) украинки поднялись на первую ступеньку пьедестала уважения. В матче за золото Надежда Булгакова, Елена Охотская и Юлия Данилова со счетом 6:2 победили соперниц из Турции.
Для Украины это первая награда в рамках континентального первенства в Лонато.
Харлан завоевала серебро КС по фехтованию на саблях
Ольга Харлан снова стала медалисткой этапа Кубка мира.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.
Украинская олимпийская чемпионка начала выступление в основной сетке соревнований по победе над "нейтральной" спортсменкой из страны-агрессорки Анной Смирновой (15:8). Харлан принципиально не пожала руку сопернице как на прошлогоднем чемпионате мира, так и сейчас.
В полуфинале Харлан в напряженном противостоянии победила двукратную чемпионку мира (2022, 2023) из Японии Мисаки Эмурой (15:13). Однако в финале уступила первый номер мирового рейтинга FIE француженке Сари Бальзер (8:15).
Отметим, что очередная медаль Кубка мира стала 33-й в карьере Ольги Харлан. Уже завтра наша титулованная саблистка сразится за награды командных соревнований.
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