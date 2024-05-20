Українки вибороли золоті медалі Чемпіонату Європи зі стендової стрільби
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Українки вибороли золоті медалі Чемпіонату Європи зі стендової стрільби

Національний олімпійський комітет України
Чемпіонки

У дисципліні трап тріо (траншейний стенд) українки піднялися на першу сходинку п'єдесталу пошани Чемпіонату Європи у Лонато.

Українки здобули «золото» Чемпіонату Європи зі стендової стрільби

В італійському Лонато триває континентальна першість зі стендової стрільби. За нагороди змагаються 442 спортсмени з 42 європейських країн.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

У дисципліні трап тріо (траншейний стенд) українки піднялися на першу сходинку п'єдесталу пошани. У матчі за «золото» Надія Булгакова, Олена Охотська та Юлія Данілова з рахунком 6:2 перемогли суперниць з Туреччини.

Для України це перша нагорода в рамках континентальної першості в Лонато.

Харлан виборола “срібло” КС з фехтування на шаблях

Ольга Харлан знову стала медалісткою етапу Кубка світу.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

Українська олімпійська чемпіонка розпочала виступ в основній сітці змагань з перемоги над "нейтральною" спортсменкою з країни-агресорки Анною Смірновою (15:8). Харлан принципово не потиснула руку суперниці як на торішньому чемпіонаті світу, так і зараз.

Після цього українка впевнено взяла гору ще над трьома суперницями — італійками Елоізою Пассаро (15:7) і Росселлою Грегоріо (15:5), а також американкою Елізабет Тартаковскі (15:8).

У півфіналі Харлан у напруженому протистоянні перемогла дворазову чемпіонку світу (2022, 2023) з Японії Місакі Емурою (15:13). Однак у фіналі поступилася першому номеру світового рейтингу FIE француженці Сарі Бальзер (8:15).

Відзначимо, що чергова медаль Кубка світу стала 33-ю в кар'єрі Ольги Харлан. Вже завтра наша титулована шаблістка побореться за нагороди командних змагань.

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