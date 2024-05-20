Українки вибороли золоті медалі Чемпіонату Європи зі стендової стрільби

У дисципліні трап тріо (траншейний стенд) українки піднялися на першу сходинку п'єдесталу пошани Чемпіонату Європи у Лонато.
Українки здобули «золото» Чемпіонату Європи зі стендової стрільби
В італійському Лонато триває континентальна першість зі стендової стрільби. За нагороди змагаються 442 спортсмени з 42 європейських країн.
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.
У дисципліні трап тріо (траншейний стенд) українки піднялися на першу сходинку п'єдесталу пошани. У матчі за «золото» Надія Булгакова, Олена Охотська та Юлія Данілова з рахунком 6:2 перемогли суперниць з Туреччини.
Для України це перша нагорода в рамках континентальної першості в Лонато.
Харлан виборола “срібло” КС з фехтування на шаблях
Ольга Харлан знову стала медалісткою етапу Кубка світу.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.
Українська олімпійська чемпіонка розпочала виступ в основній сітці змагань з перемоги над "нейтральною" спортсменкою з країни-агресорки Анною Смірновою (15:8). Харлан принципово не потиснула руку суперниці як на торішньому чемпіонаті світу, так і зараз.
У півфіналі Харлан у напруженому протистоянні перемогла дворазову чемпіонку світу (2022, 2023) з Японії Місакі Емурою (15:13). Однак у фіналі поступилася першому номеру світового рейтингу FIE француженці Сарі Бальзер (8:15).
Відзначимо, що чергова медаль Кубка світу стала 33-ю в кар'єрі Ольги Харлан. Вже завтра наша титулована шаблістка побореться за нагороди командних змагань.
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