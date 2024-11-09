Украинская дзюдоистка Булавина одержала победу на турнире в Риме

В Риме продолжается традиционный международный турнир по дзюдо Rome European Open 2024. По сообщению Международной федерации дзюдо (IJF), победительницей соревнований в весовой категории более 78 кг стала украинка Руслана Булавина.

Украинка Булавина победила на турнире по дзюдо в Риме

В финале за «золото» Булавина взяла верх над австрийкой Марией Голварт.

Соревнования в итальянской столице завершатся 10 ноября с участием украинцев Геворга Манукяна (до 81 кг), Станислава Гунченко (до 90 кг), Заура Дуньямалиева (до 100 кг) и Евгения Балевского (более 100 кг).

Руслана Булавина

Руслана Булавина: что известно

Родилась в 2001 году. Обитает в городе Днепр. Тренеры – Харламов В. В., Саркисян Я. Г.

Спортивные достижения: