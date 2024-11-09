Украинская дзюдоистка Булавина одержала победу на турнире в Риме
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Украинская дзюдоистка Булавина одержала победу на турнире в Риме

Булавина
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Источник:  Укринформ

В Риме продолжается традиционный международный турнир по дзюдо Rome European Open 2024. По сообщению Международной федерации дзюдо (IJF), победительницей соревнований в весовой категории более 78 кг стала украинка Руслана Булавина.

Главные тезисы

  • Руслана Булавина одержала победу на турнире Rome European Open 2024 в весовой категории более 78 кг, победив в финале Марию Голварт из Австрии.
  • Дзюдоистка является обладательницей множества титулов на чемпионатах Украины, а также успешно выступает на международных соревнованиях.
  • Спортсменка родилась в 2001 году в городе Днепре.

Украинка Булавина победила на турнире по дзюдо в Риме

В финале за «золото» Булавина взяла верх над австрийкой Марией Голварт.

Соревнования в итальянской столице завершатся 10 ноября с участием украинцев Геворга Манукяна (до 81 кг), Станислава Гунченко (до 90 кг), Заура Дуньямалиева (до 100 кг) и Евгения Балевского (более 100 кг).

Руслана Булавина

Руслана Булавина: что известно

Родилась в 2001 году. Обитает в городе Днепр. Тренеры – Харламов В. В., Саркисян Я. Г.

Спортивные достижения:

  • Бронзовый призер чемпионата Украины U21-2017

  • Бронзовый призер чемпионата Украины U18-2017

  • Серебряный призер-2018 в Сараево (Босния и Герцеговина) Чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи, спортсменов не старше 23 лет в тяжелой весовой категории +78 кг;

  • Серебряный призер Кубка Европы U18 (Клуж-Напока) — 2018

  • Чемпионка Украины U18-2018

  • Чемпионка Украины U21 - 2018, 2019, 2020

  • Бронзовый призер чемпионата Украины-2018

  • Серебряный призер Кубка Европы U21 Клуж-Напока — 2019

  • Чемпионка Украины U23-2019

  • Бронзовый призер EUROPAEN OPEN (Прага) — 2021

  • 2024: получила серебро на Кубке Европы по дзюдо в весовой категории более 78 кг в эстонском Таллинне.

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