Українська дзюдоїстка Булавіна здобула перемогу на турнірі у Римі

У Римі триває традиційний міжнародний турнір із дзюдо Rome European Open 2024. За повідомленням Міжнародної федерації дзюдо (IJF), переможницею змагань у ваговій категорії понад 78 кг стала українка Руслана Булавіна.

Українка Булавіна перемогла на турнірі з дзюдо у Римі

У фіналі за «золото» Булавіна взяла гору над австрійкою Марією Голварт.

Змагання в італійській столиці завершаться 10 листопада за участю українців Геворга Манукяна (до 81 кг), Станіслава Гунченка (до 90 кг), Заура Дуньямалієва (до 100 кг) та Євгенія Балєвського (понад 100 кг).

Руслана Булавіна

Руслана Булавіна: що відомо

Народилася 2001 року. Проживає в місті Дніпро. Тренери — Харламов В. В., Саркісян Я. Г.

Спортивні досягнення: