Українська дзюдоїстка Булавіна здобула перемогу на турнірі у Римі
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Українська дзюдоїстка Булавіна здобула перемогу на турнірі у Римі

Булавіна
Джерело:  Укрінформ

У Римі триває традиційний міжнародний турнір із дзюдо Rome European Open 2024. За повідомленням Міжнародної федерації дзюдо (IJF), переможницею змагань у ваговій категорії понад 78 кг стала українка Руслана Булавіна.

Головні тези:

  • Руслана Булавіна здобула перемогу на турнірі з дзюдо у Римі у ваговій категорії понад 78 кг, перемігши у фіналі австрійку Марію Голварт.
  • Руслана Булавіна народилася у 2001 році в місті Дніпро.
  • Серед досягнень Руслани Булавіної — титули чемпіонки та призерки чемпіонатів України у різних вікових категоріях, а також перемоги та призові місця на міжнародних турнірах.

Українка Булавіна перемогла на турнірі з дзюдо у Римі

У фіналі за «золото» Булавіна взяла гору над австрійкою Марією Голварт.

Змагання в італійській столиці завершаться 10 листопада за участю українців Геворга Манукяна (до 81 кг), Станіслава Гунченка (до 90 кг), Заура Дуньямалієва (до 100 кг) та Євгенія Балєвського (понад 100 кг).

Руслана Булавіна

Руслана Булавіна: що відомо

Народилася 2001 року. Проживає в місті Дніпро. Тренери — Харламов В. В., Саркісян Я. Г.

Спортивні досягнення:

  • Бронзова призерка чемпіонату України U21-2017

  • Бронзова призерка чемпіонату України U18-2017

  • Срібна призерка-2018 в Сараєво (Боснія та Герцеговина) Чемпіонату Європи з дзюдо серед молоді, спортсменів не старше 23 років у надважкій ваговій категорії +78 кг;

  • Срібна призерка Кубка Європи U18 (Клуж-Напока) — 2018

  • Чемпіонка України U18-2018

  • Чемпіонка України U21 — 2018, 2019, 2020

  • Бронзова призерка чемпіонату України-2018

  • Срібна призерка Кубка Європи U21 Клуж-Напока — 2019

  • Чемпіонка України U23-2019

  • Бронзова призерка EUROPAEN OPEN (Прага) — 2021

  • 2024: здобула срібло на Кубку Європи з дзюдо у ваговій категорії понад 78 кг в естонському Таллінні.

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