Украинская греблистка Бабак получила две «бронзы» на ЧМ по каноэ-марафону

Украинская гребля Людмила Бабак выиграла две бронзовые награды чемпионата мира по каноэ-марафону, который проходит в Венгрии.

Бабак стала бронзовым призером ЧМ-2025 по каноэ-марафону

Людмила Бабак — 7-кратная чемпионка мира в каноэ-марафоне. На мировом первенстве этого года украинская гребля боролась за медали на двух основных дистанциях: сначала на короткой (3.6 км), после чего на следующий день соревновалась на длинной (14.4 км).

В соревнованиях на короткой дистанции приняли участие 18 спортсменок, среди них две украинки — Бабак, а также Елена Цыганкова. Главной конкуренткой украинских гребцов была действующая чемпионка мира София Чорба из Венгрии.

Бабак преодолела дистанцию за 18:40.95 минут, заняв в итоге третье место. Отставание от чемпионки соревнований Чербы на финише составило 15:45 секунды. Елена Цыганкова заперла пятерку лучших, финишировав с результатом 19:14.55 минуты.

ЧМ из каноэ-марафона. Каноэ-одиночка, 3.6 км (женщины)

София Чорба (Венгрия) — 18:25.50 минуты

София Кисбан (Венгрия) — 18:29.79 мин.

Людмила Бабак (Украина) — 18:40.95 мин.

5. Елена Цыганкова (Украина) — 19:14.55 мин.

А уже на следующий день Бабак стала бронзовым призером заезда на 14.4 км. На финише украинка проиграла более минуты венгры Джади Брагато, но почти идентичное преимущество получила над испанкой Марией Мартин. Цыганкова эту же дистанцию преодолела седьмой.

ЧМ из каноэ-марафона. Каноэ-одиночка, 14.4 км (женщины)

Джади Брагато (Венгрия) 1:17:16.13 час

Даниэла Кочу (Румыния) 1:17:45.84

Людмила Бабак (Украина) 1:18:18.28

7. Елена Цыганкова (Украина) 1:20:16.26

Для Бабак это 11-я и 12-я медали в карьере на чемпионате мира по каноэ-марафону. Третий раз в карьере она получила сразу две награды на одном турнире — также ей это удавалось в 2021 и 2023 годах.