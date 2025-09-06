Українська веслувальниця Бабак здобула дві «бронзи» на ЧС з каное-марафону

Українська веслувальниця Людмила Бабак виграла дві бронзові нагороди чемпіонату світу з каное-марафону, який проходить в Угорщині.

Бабак стала бронзовою призеркою ЧС-2025 з каное-марафону

Людмила Бабак — 7-разова чемпіонка світу у каное-марафоні. На цьогорічній світовій першості українська веслувальниця боролася за медалі на двох основних дистанціях: спершу на короткій (3.6 км), після чого на наступний день змагалася на довшій (14.4 км).

У змаганнях на короткій дистанції взяли участь 18 спортсменок, серед них були дві українки — Бабак, а також Олена Циганкова. Головною конкуренткою українських веслувальниць була чинна чемпіонка світу Софія Чорба з Угорщини.

Бабак подолала дистанцію за 18:40.95 хвилин, посівши у підсумку третє місце. Відставання від чемпіонки змагань Чорби на фініші склало 15.45 секунди. Олена Циганкова замкнула п'ятірку найкращих, фінішувавши з результатом 19:14.55 хвилини.

ЧС з каное-марафону. Каное-одиночка, 3.6 км (жінки)

Софія Чорба (Угорщина) — 18:25.50 хвилини

Софія Кісбан (Угорщина) — 18:29.79 хв

Людмила Бабак (Україна) — 18:40.95 хв

5. Олена Циганкова (Україна) — 19:14.55 хв

А вже на наступний день Бабак стала бронзовою призеркою заїзду на 14.4 км. На фініші українка програла понад хвилину угорці Джаді Брагато, але майже ідентичну перевагу здобула над іспанкою Марією Мартін. Циганкова цю ж дистанцію подолала сьомою.

ЧС з каное-марафону. Каное-одиночка, 14.4 км (жінки)

Джаді Брагато (Угорщина) 1:17:16.13 год

Даніела Кочу (Румунія) 1:17:45.84

Людмила Бабак (Україна) 1:18:18.28

7. Олена Циганкова (Україна) 1:20:16.26

Для Бабак це 11-та та 12-та медалі у кар'єрі на чемпіонаті світу з каное-марафону. Втретє в кар'єрі вона здобула одразу дві нагороди на одному турнірі — також їй це вдавалося у 2021 та 2023 роках.