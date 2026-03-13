Украинская игра "S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля" претендует на премию BAFTA Games Awards
Украинская видеоигра «STALKER 2: Сердце Чернобыля» от компании GSC Game World попала в список номинантов премии BAFTA Games Awards.

Главные тезисы

  • Игра S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля номинирована на премию BAFTA Games Awards в категории Game Beyond Entertainment.
  • S.T.A.L.K.E.R 2 продолжает культовую серию игр и предлагает уникальный постапокалиптический опыт в Чернобыльской зоне отчуждения.

"S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля" номинировали на BAFTA Games Awards

Игра «S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля» представлена в категории «Game Beyond Entertainment».

За право стать лауреатом премии в этой категории украинская видеоигра будет соревноваться с пятью другими играми:

  • "The Alters",

  • And Roger,

  • "Citizen Sleeper 2: Starward Vector",

  • "Consume Me",

  • "Despelote".

Продолжение игры нового поколения, предлагающего уникальный игровой опыт в жанре «экшн-выживания», действие которого разворачивается в Чернобыльской зоне отчуждения — говорится в описании игры «S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля» в лонглисте BAFTA Games Awards-2026.

Победитель будет объявлен 17 апреля на церемонии вручения премии BAFTA Games Awards 2026.

S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля — видеоигра в жанре постапокалиптического шутера, которая является продолжением культовой серии игр STALKER.

