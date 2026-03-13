Украинская игра "S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля" претендует на премию BAFTA Games Awards

Украинская видеоигра «STALKER 2: Сердце Чернобыля» от компании GSC Game World попала в список номинантов премии BAFTA Games Awards.
Главные тезисы
- Игра S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля номинирована на премию BAFTA Games Awards в категории Game Beyond Entertainment.
- S.T.A.L.K.E.R 2 продолжает культовую серию игр и предлагает уникальный постапокалиптический опыт в Чернобыльской зоне отчуждения.
"S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля" номинировали на BAFTA Games Awards
Игра «S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля» представлена в категории «Game Beyond Entertainment».
За право стать лауреатом премии в этой категории украинская видеоигра будет соревноваться с пятью другими играми:
"The Alters",
And Roger,
"Citizen Sleeper 2: Starward Vector",
"Consume Me",
"Despelote".
Победитель будет объявлен 17 апреля на церемонии вручения премии BAFTA Games Awards 2026.
S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля — видеоигра в жанре постапокалиптического шутера, которая является продолжением культовой серии игр STALKER.
