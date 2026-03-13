Українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" претендує на премію BAFTA Games Awards
Джерело:  Укрінформ

Українська відеогра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» від компанії GSC Game World потрапила до списку номінантів цьогорічної премії BAFTA Games Awards.

Головні тези:

  • Українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля змагатиметься за премію BAFTA Games Awards у категорії Game Beyond Entertainment.
  • Гра пропонує унікальний постапокаліптичний ігровий досвід у Чорнобильській зоні відчуження.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" номінували на BAFTA Games Awards

Гра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» представлена у категорії «Game Beyond Entertainment».

За право стати лауреатом премії у цій категорії українська відеогра змагатиметься із п’ятьма іншими іграми:

  • «The Alters»,

  • «And Roger»,

  • «Citizen Sleeper 2: Starward Vector»,

  • «Consume Me»,

  • «Despelote».

Продовження гри нового покоління, що пропонує унікальний ігровий досвід у жанрі «екшн-виживання», дія якого розгортається у Чорнобильській зоні відчуження, – йдеться в описі гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» в лонглисті BAFTA Games Awards-2026.

Переможця буде оголошено 17 квітня на церемонії вручення премії BAFTA Games Awards 2026.

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» – відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера, яка є продовженням культової серії ігор S.T.A.L.K.E.R.

