Українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" претендує на премію BAFTA Games Awards

Українська відеогра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» від компанії GSC Game World потрапила до списку номінантів цьогорічної премії BAFTA Games Awards.
Головні тези:
- Українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля змагатиметься за премію BAFTA Games Awards у категорії Game Beyond Entertainment.
- Гра пропонує унікальний постапокаліптичний ігровий досвід у Чорнобильській зоні відчуження.
Гра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» представлена у категорії «Game Beyond Entertainment».
За право стати лауреатом премії у цій категорії українська відеогра змагатиметься із п’ятьма іншими іграми:
«The Alters»,
«And Roger»,
«Citizen Sleeper 2: Starward Vector»,
«Consume Me»,
«Despelote».
Переможця буде оголошено 17 квітня на церемонії вручення премії BAFTA Games Awards 2026.
«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» – відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера, яка є продовженням культової серії ігор S.T.A.L.K.E.R.
