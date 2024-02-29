Украинская ИТ-Армия атаковала крупнейший российский интернет-портал Mail.ru
Категория
Технологии
Дата публикации

Украинская ИТ-Армия атаковала крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

Министерство цифровой трансформации Украины
Кибератака
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ИТ-Армия успешно кибератаковала крупнейший интернет-портал в России Mail.ru

Кибератака на Mail.ru

В Минцифре сообщили, что бесплатный сервис электронной почты остановился благодаря атакам украинского кибервойска.

Все пользователи, находящиеся за пределами территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу – это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам.

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Присоединиться к киберармии можно по ссылке.

Украинские хакерские атаки

27 января киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили успешную кибератаку на ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, помогающей российскому ОПК.

24 января ГУР сообщил об украинской кибератаке на российский дальневосточный (самый большой из трех) филиал научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", который занимается приемом и обработкой данных со спутников.

Кибератака уничтожила метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, Роскосмос и ряд других ведомств России.

9 января украинская хакерская группировка Blackjack сломала московский интернет-провайдер "М9ком" и удалила 20 ТВ данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты.

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