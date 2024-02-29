Украинская ИТ-Армия атаковала крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

ИТ-Армия успешно кибератаковала крупнейший интернет-портал в России Mail.ru
Кибератака на Mail.ru
В Минцифре сообщили, что бесплатный сервис электронной почты остановился благодаря атакам украинского кибервойска.
Присоединиться к киберармии можно по ссылке.
Украинские хакерские атаки
27 января киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили успешную кибератаку на ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, помогающей российскому ОПК.
24 января ГУР сообщил об украинской кибератаке на российский дальневосточный (самый большой из трех) филиал научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", который занимается приемом и обработкой данных со спутников.
Кибератака уничтожила метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, Роскосмос и ряд других ведомств России.
9 января украинская хакерская группировка Blackjack сломала московский интернет-провайдер "М9ком" и удалила 20 ТВ данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты.
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