Українська ІТ-Армія атакувала найбільший російський інтернет-портал Mail.ru

ІТ-Армія успішно кібератакувала найбільший інтернет-портал у Росії Mail.ru
Кібератака на Mail.ru
У Мінцифри повідомили, що безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам українського кібервійська.
Приєднатися до кіберармії можна за посиланням.
Українські хакерські атаки
27 січня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну кібератаку на ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка допомагає російському ОПК.
24 січня ГУР повідомило про українську кібератаку на російську далекосхідну (найбільшу з трьох) філію науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планета", який займається прийомом та обробкою даних із супутників.
Кібератака знищила метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ, “Роскосмос” та низка інших відомств Росії.
9 січня українське хакерське угруповання Blackjack зламало московський інтернет-провайдер "М9ком" та видалило 20 ТБ даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту.
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