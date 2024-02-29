Українська ІТ-Армія атакувала найбільший російський інтернет-портал Mail.ru
Категорія
Технології
Дата публікації

Українська ІТ-Армія атакувала найбільший російський інтернет-портал Mail.ru

Міністерство цифрової трансформації України
Кібератака

ІТ-Армія успішно кібератакувала найбільший інтернет-портал у Росії Mail.ru

Кібератака на Mail.ru

У Мінцифри повідомили, що безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам українського кібервійська.

Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.

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Приєднатися до кіберармії можна за посиланням.

Українські хакерські атаки

27 січня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну кібератаку на ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка допомагає російському ОПК.

24 січня ГУР повідомило про українську кібератаку на російську далекосхідну (найбільшу з трьох) філію науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планета", який займається прийомом та обробкою даних із супутників.

Кібератака знищила метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ, “Роскосмос” та низка інших відомств Росії.

9 січня українське хакерське угруповання Blackjack зламало московський інтернет-провайдер "М9ком" та видалило 20 ТБ даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту.

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