Украинская IT-армия атаковала платежные терминалы в РФ

Что известно об атаке украинских хакеров

Как отмечается, самый крупный производитель онлайн-касс Эвотор не работает со вчера. Поэтому попытка россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается поражением.

Новогодний "праймтайм" в России стал настоящим коллапсом. Россияне не могут платить картой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами. Это может нанести серьезный ущерб экономике агрессора, – говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о других успешных операциях украинских хакеров

Команде украинских хакеров удалось полностью остановить работу российского облачного сервиса Битрикс 24, что повлияло на многие мощные российские компании.

Среди крупных российских компаний, использующих облачный сервис Битрикс 24, в частности, Роснефть.

В результате 40% пользователей имели проблемы с доступом к СRМ-системе и другим сервисам Битрикс24.

В то же время Эстония и еще 9 стран запустили так называемый Таллиннский механизм для киберподдержки Украины в гражданской сфере.

По словам представителей МИД Эстонии, этот механизм был разработан во время первой встречи стран-участников коалиции весной этого года.

С помощью этого механизма будут систематизированы потребности Украины и соотнесены с возможностями доноров таким образом, чтобы поддержка разных стран составляла единое целое, а Украина способна была защитить себя в киберсфере.