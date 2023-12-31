Українська IT-армія атакувала платіжні термінали в РФ

Що відомо про атаку українських хакерів

Як зазначається, найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює з учора. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою.

Новорічний "праймтайм" на Росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. Це може завдати серйозних збитків економіці агресора, – йдеться в дописі. Поширити

Що відомо про інші успішні операції українських хакерів

Команді українських хакерів вдалось повністю зупинити роботу російського хмарного сервісу Бітрікс 24, що вплинуло на роботу багатьох потужних російських компаній.

Зазначається, що серед великих російських компаній, що використовують хмарний сервіс Бітрікс 24, зокрема, Роснєфть.

У результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів Бітрікс24.

У той же час Естонія та ще 9 країн запустили так званий Талліннський механізм для кіберпідтримки України у цивільній сфері.

За словами представників МЗС Естонії, це механізм був розроблений під час першої зустрічі країн-учасників коаліції навесні цього року.

За допомогою цього механізму будуть систематизовані потреби України та співвіднесені з можливостями донорів таким чином, щоб підтримка різних країн становила єдине ціле, а Україна була здатна захистити себе в кіберсфері.