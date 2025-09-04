Украинская компания анонсировала разработку баллистических ракет и систем ПВО — детали
Украинская компания анонсировала разработку баллистических ракет и систем ПВО — детали

ракета
Источник:  Милитарный

Украинская компания Fire Point, выпускающая крылатую ракету Фламинго, анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • Украинская компания Fire Point разрабатывает баллистические ракеты FP-7 и FP-9 с впечатляющими характеристиками, такими как дальность поражения и боевая нагрузка.
  • FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, а FP-9 способна поражать цели на расстоянии до 855 км и высоте полета до 70 км.
  • Баллистические ракеты компании Fire Point эффективны для поражения целей как на разных расстояниях, так и в глубоком тылу.

Fire Point будет выпускать баллистические ракеты и системы ПВО

Об этом стало известно на пресс-конференции Fire Point на международной выставке MSPO в Польше.

Компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет — FP-7 и FP-9.

FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, наибольшую скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 кг, а максимальная продолжительность полета — 250 секунд.

Технические характеристики FP-7 и FP-9

Ракета запускается с наземной платформы и предназначена для оперативного поражения целей на средних дистанциях.

FP-9 — дальность до 855 км, скорость 2200 м/с, боевая нагрузка 800 кг и высота полета до 70 км.

При точности 20 метров она способна поражать цели в глубоком тылу.

