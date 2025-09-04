Українська компанія анонсувала розробку балістичних ракет та систем ППО — деталі

Українська компанія Fire Point, яка випускає крилату ракету “Фламінго”, анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.

Fire Point випускатиме балістичні ракети та системи ППО

Про це стало відомо на пресконференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.

Компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет — FP-7 та FP-9.

FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

Технічні характеристики FP-7 та FP-9

Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.

FP-9 — дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км.

При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.