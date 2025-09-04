Українська компанія анонсувала розробку балістичних ракет та систем ППО — деталі
Українська компанія анонсувала розробку балістичних ракет та систем ППО — деталі

Джерело:  Мілітарний

Українська компанія Fire Point, яка випускає крилату ракету “Фламінго”, анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • Компанія Fire Point представила нові балістичні ракети FP-7 та FP-9 на міжнародній виставці MSPO у Польщі.
  • FP-7 має дальність ураження до 200 км та кругове відхилення 14 метрів, а FP-9 - до 855 км та висоту польоту до 70 км.
  • Бойове навантаження FP-7 становить 150 кг, а FP-9 - 800 кг, що робить їх ефективними для ураження цілей на різних відстанях та глибокому тилу.

Fire Point випускатиме балістичні ракети та системи ППО

Про це стало відомо на пресконференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.

Компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет — FP-7 та FP-9.

FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

Технічні характеристики FP-7 та FP-9

Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.

FP-9 — дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км.

При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.

