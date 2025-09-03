Украинская компания начала производство реактивных двигателей для ракет — видео
Украинская компания начала производство реактивных двигателей для ракет — видео

Михаил Федоров
ракета
Компания Scopa Industries, украинский аэрокосмический стартап, приступила к производству реактивного двигателя с автозапуском, обеспечивающим полет ракеты на расстояние до 250 км.

Главные тезисы

  • Украинская компания Scopa Industries запустила производство реактивного двигателя для ракет, способного лететь на расстояние до 250 км.
  • Содействие от оборонного кластера Brave1 позволило реализовать проект по созданию реактивного двигателя с простой конструкцией, высокой надежностью и быстрым изготовлением.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул значимость гранта от Brave1, поддерживающего частных производителей вооружения в Украине.

Украина производит реактивный двигатель для ракеты

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, разработка стала возможна благодаря гранту от оборонного кластера Brave1, поддерживающему частных производителей вооружения.

Как заявил министр, двигатель отличается простотой конструкции, надежностью и быстротой изготовления. Производитель уже снабжает его другим украинским разработчиком ракетных систем. На опубликованном видео можно увидеть и услышать работу этого двигателя.

Михаил Федоров также сообщил, что кластер Brave1 объявил два новых конкурса: создание тактических баллистических ракет — украинского аналога HIMARS, и зенитных ракетных комплексов для борьбы с БпЛА.

Разработчики могут подать заявки на участие до 9 сентября, а после проверки и подписания соглашения NDA получить возможность финансирования более чем в 100 млн грн.

