Українська компанія розпочала виробництво реактивних двигунів для ракет — відео

Компанія Scopa Industries, український аерокосмічний стартап, розпочала виробництво реактивного двигуна з автозапуском, який забезпечує політ ракети на відстань до 250 км.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, розробка стала можливою завдяки гранту від оборонного кластеру Brave1, що підтримує приватних виробників озброєння.

Як заявив міністр, двигун вирізняється простотою конструкції, надійністю та швидкістю виготовлення. Виробник вже постачає його іншим українським розробникам ракетних систем. На оприлюдненому відео можна побачити та почути роботу цього двигуна.

Михайло Федоров також повідомив, що кластер Brave1 оголосив два нові конкурси: на створення тактичних балістичних ракет — українського аналога HIMARS, та зенітних ракетних комплексів для боротьби з БпЛА.