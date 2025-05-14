Украинская лаборатория Opera aperta получила престижную награду в сфере классической музыки

Украинская лаборатория Opera aperta, которую создали Роман Григорив и Илья Разумейко, признали победительницей международной премии The Classical:NEXT Innovation Award 2025. Это одна из самых престижных наград в сфере классической музыки.
Главные тезисы
- Украинская лаборатория Opera aperta признана победительницей международной премии The Classical:NEXT Innovation Award 2025 в сфере классической музыки.
- Работы Opera aperta отличаются уникальным стилем, художественными экспериментами и весомым вкладом в современную оперу.
- Opera aperta является важным игроком в экосистеме современной оперы и успешно демонстрирует свои проекты на международных сценах.
Opera aperta получила престижную международную награду
Церемония вручения прошла в Берлине в Colosseum Kino 10.
Жюри отметило уникальный стиль команды, ее художественные эксперименты и весомый вклад в развитие современной оперы.
Opera aperta является одной из интереснейших компаний в экосистеме современной оперы. Их работы — это сочетание интересных идей и уникального художественного стиля, а их оперы за последние 5-10 лет очень запомнились. Opera aperta — это сила, которая двигает и меняет украинскую оперную сцену, — говорится в коммюнике премии.
Комитет особо отметил предыдущую археологическую оперу "Chornobyldorf", выдержавшую 15 показов на международных сценах Нью-Йорка, Ливерпуля, Роттердама и других городах.
The Classical:Next Innovation Award 2025 — премия, отмечающая новаторские проекты, которые формируют будущее классической музыки по всему миру.
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