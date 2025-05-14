Украинская лаборатория Opera aperta получила престижную награду в сфере классической музыки

Мы получили награду не только за спектакль, но и как организация, долгое время работающая с современной оперой в Украине. Это награда большой команды людей, работавших над Chornobyldorf, Genesis. Opera of Memory, GAIA-24. Сопродюсер Владимир Бурковец дважды самостоятельно возил декорации Chornobyldorf в Британию, а режиссер звукозаписи Андрей Нидзельский проводил звукозапись во время видеоэкспедиций по крайней мере трех опер. Сейчас Владимир и Андрей в армии, мы скучаем по ним, благодарны за их выбор и посвящаем эту награду им, — продюсер спектакля Ольга Дятел.