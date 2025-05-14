Украинская лаборатория Opera aperta получила престижную награду в сфере классической музыки
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Культура
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Украинская лаборатория Opera aperta получила престижную награду в сфере классической музыки

Opera aperta
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Источник:  Украинская правда

Украинская лаборатория Opera aperta, которую создали Роман Григорив и Илья Разумейко, признали победительницей международной премии The Classical:NEXT Innovation Award 2025. Это одна из самых престижных наград в сфере классической музыки.

Главные тезисы

  • Украинская лаборатория Opera aperta признана победительницей международной премии The Classical:NEXT Innovation Award 2025 в сфере классической музыки.
  • Работы Opera aperta отличаются уникальным стилем, художественными экспериментами и весомым вкладом в современную оперу.
  • Opera aperta является важным игроком в экосистеме современной оперы и успешно демонстрирует свои проекты на международных сценах.

Opera aperta получила престижную международную награду

Церемония вручения прошла в Берлине в Colosseum Kino 10.

Жюри отметило уникальный стиль команды, ее художественные эксперименты и весомый вклад в развитие современной оперы.

Opera aperta является одной из интереснейших компаний в экосистеме современной оперы. Их работы — это сочетание интересных идей и уникального художественного стиля, а их оперы за последние 5-10 лет очень запомнились. Opera aperta — это сила, которая двигает и меняет украинскую оперную сцену, — говорится в коммюнике премии.

Комитет особо отметил предыдущую археологическую оперу "Chornobyldorf", выдержавшую 15 показов на международных сценах Нью-Йорка, Ливерпуля, Роттердама и других городах.

Мы получили награду не только за спектакль, но и как организация, долгое время работающая с современной оперой в Украине. Это награда большой команды людей, работавших над Chornobyldorf, Genesis. Opera of Memory, GAIA-24. Сопродюсер Владимир Бурковец дважды самостоятельно возил декорации Chornobyldorf в Британию, а режиссер звукозаписи Андрей Нидзельский проводил звукозапись во время видеоэкспедиций по крайней мере трех опер. Сейчас Владимир и Андрей в армии, мы скучаем по ним, благодарны за их выбор и посвящаем эту награду им, — продюсер спектакля Ольга Дятел.

The Classical:Next Innovation Award 2025 — премия, отмечающая новаторские проекты, которые формируют будущее классической музыки по всему миру.

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