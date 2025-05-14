Українська лабораторія Opera aperta отримала престижну нагороду у сфері класичної музики

Ми отримали нагороду не лише за виставу, але і як організація, що довгий час працює з сучасною оперою в Україні. Це нагорода великої команди людей, які працювали над Chornobyldorf, Genesis. Opera of Memory, GAIA-24. Співпродюсер Володимир Бурковець двічі самостійно возив декорації Chornobyldorf в Британію, а режисер звукозапису Андрій Нідзєльський проводив звукозапис під час відеоекспедицій принаймні трьох опер. Зараз Володимир та Андрій в армії, ми сумуємо за ними, вдячні за їх вибір та присвячуємо цю нагороду їм, — продюсерка вистави Ольга Дятел.