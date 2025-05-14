Українська лабораторія Opera aperta отримала престижну нагороду у сфері класичної музики

Українську лабораторію Opera aperta, яку створили Роман Григорів та Ілля Разумейко, визнали переможницею міжнародної премії The Classical:NEXT Innovation Award 2025. Це одна з найпрестижніших нагород у сфері класичної музики.
Головні тези:
- Opera aperta отримала престижну міжнародну нагороду The Classical:NEXT Innovation Award 2025 у сфері класичної музики.
- Їхні роботи відзначаються унікальним стилем, художніми експериментами та вагомим внеском у розвиток сучасної опери.
- Opera aperta є важливим гравцем в екосистемі сучасної опери та продемонструвала успішність своїх проєктів на міжнародних сценах.
Opera aperta отримала престижну міжнародну нагороду
Церемонія вручення відбулася в Берліні у Colosseum Kino 10.
Журі відзначило унікальний стиль команди, її художні експерименти та вагомий внесок у розвиток сучасної опери.
Opera aperta є однією з найцікавіших компаній в екосистемі сучасної опери. Їхні роботи — це поєднання цікавих ідей і унікального художнього стилю, а їхні опери за останні 5-10 років дуже запам’яталися. Opera aperta — це сила, що рухає та змінює українську оперну сцену, — зазначено в комюніке премії.
Комітет особливо відзначив попередню археологічну оперу "Chornobyldorf", яка витримала 15 показів на міжнародних сценах Нью-Йорку, Ліверпуля, Роттердаму та інших містах.
The Classical:Next Innovation Award 2025 — премія, що відзначає новаторські проєкти, які формують майбутнє класичної музики у всьому світі. Вона вшановує особистостей та ініціативи, що просувають розвиток завдяки сміливим, але водночас виваженим і ефективним експериментам з ідеями та діями.
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