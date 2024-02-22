Украинская легкоатлетка Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон. Что произошло
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Украинская легкоатлетка Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон. Что произошло

Марина Бех-Романчук
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Источник:  Суспільне. Спорт

Марина Бех-Романчук взяла паузу в выступлениях из-за воспаления ахилла.

Почему Бех-Романчук пропустит ЧМ в помещении

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон.

Спортсменка сообщила, что причиной такого решения стало воспаление ахилла.

Бех-Романчук сосредоточится на подготовке к Олимпиаде-2024, куда уже отобралась в тройном прыжке.

Она планировала выступить на чемпионате мира-2024 в помещении, но из-за травмы пропустит планетарное первенство.

Таким образом, Марина заканчивает зимнюю часть сезона только с одним стартом. В январе она выступила на соревнованиях в Дортмунде, где заняла шестое место в прыжках в длину, а также пробежала 60-метровку.

Бех-Романчук второй раз подряд досрочно завершила зимнюю часть сезона. В прошлом году из-за травмы стопы она не выступила на чемпионате Европы в помещении.

Бех-Романчук стала вицечемпионкой ЧМ-2023

Марина Бех-Романчук принесла Украине первую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Будапеште.

Представительница Хмельнитчины впервые в карьере стала вицечемпионкой в соревнованиях по тройному прыжку.

На ЧМ-2023 украинка уже стартовала с турнира по прыжкам в длину. С тремя заступами вицечемпионка 2019 сенсационно не прошла в финал и настраивалась на другой свой турнир — по тройному прыжку.

Уже с первой попытки Бех-Романчук прыгнула на 15 метров – второй лучший результат украинки в карьере и личный рекорд сезона!

Второй скачок Марина выполнила на 14.81 метра.

15 метров Бех-Романчук оставались вне конкуренции и после пяти попыток. Лишь в шестом прыжке украинку превзошла Юлимар Рохас - прыжком на 15.08 метра!

В последней попытке Марина совершила заступ, завершив турнир с "серебром".

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