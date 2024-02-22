Украинская легкоатлетка Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон. Что произошло

Марина Бех-Романчук взяла паузу в выступлениях из-за воспаления ахилла.
Почему Бех-Романчук пропустит ЧМ в помещении
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон.
Спортсменка сообщила, что причиной такого решения стало воспаление ахилла.
Бех-Романчук сосредоточится на подготовке к Олимпиаде-2024, куда уже отобралась в тройном прыжке.
Она планировала выступить на чемпионате мира-2024 в помещении, но из-за травмы пропустит планетарное первенство.
Таким образом, Марина заканчивает зимнюю часть сезона только с одним стартом. В январе она выступила на соревнованиях в Дортмунде, где заняла шестое место в прыжках в длину, а также пробежала 60-метровку.
Бех-Романчук стала вицечемпионкой ЧМ-2023
Марина Бех-Романчук принесла Украине первую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в Будапеште.
Представительница Хмельнитчины впервые в карьере стала вицечемпионкой в соревнованиях по тройному прыжку.
На ЧМ-2023 украинка уже стартовала с турнира по прыжкам в длину. С тремя заступами вицечемпионка 2019 сенсационно не прошла в финал и настраивалась на другой свой турнир — по тройному прыжку.
Второй скачок Марина выполнила на 14.81 метра.
15 метров Бех-Романчук оставались вне конкуренции и после пяти попыток. Лишь в шестом прыжке украинку превзошла Юлимар Рохас - прыжком на 15.08 метра!
В последней попытке Марина совершила заступ, завершив турнир с "серебром".
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