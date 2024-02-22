Українська легкоатлетка Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон. Що сталося
Категорія
Спорт
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Українська легкоатлетка Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон. Що сталося

Марина Бех-Романчук
Джерело:  Суспільне. Спорт

Марина Бех-Романчук взяла паузу у виступах через запалення ахілла.

Чому Бех-Романчук пропустить ЧС в приміщенні

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон.

Спортсменка повідомила, що причиною такого рішення стало запалення ахілла.

Бех-Романчук зосередиться на підготовці до Олімпіади-2024, куди вже відібралася у потрійному стрибку.

Вона планувала виступити на чемпіонаті світу-2024 у приміщенні, але через травму пропустить планетарну першість.

Таким чином, Марина закінчує зимову частину сезону лише з одним стартом. У січні вона виступила на змаганнях у Дортмунді, де посіла шосте місце у стрибках у довжину, а також пробігла 60-метрівку.

Бех-Романчук вдруге поспіль достроково завершила зимову частину сезону. Минулого року через травму стопи вона не виступила на чемпіонаті Європи у приміщенні.

Бех-Романчук стала віцечемпіонкою ЧС-2023

Марина Бех-Романчук принесла Україні першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в Будапешті.

Представниця Хмельниччини вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою у змаганнях з потрійного стрибка.

На ЧС-2023 українка вже стартувала з турніру зі стрибків у довжину. З трьома заступами віцечемпіонка 2019 року сенсаційно не пройшла до фіналу й налаштовувалася на інший свій турнір — з потрійного стрибка.

Вже з першої спроби Бех-Романчук стрибнула на 15 метрів — другий найкращий результат українки в кар'єрі та особистий рекорд сезону!

Другий стрибок Марина виконала на 14.81 метра.

15 метрів Бех-Романчук залишалися поза конкуренцію й після п'яти спроб. Лише в шостому стрибку українку перевершила Юлімар Рохас — стрибком на 15.08 метра!

В останній спробі Марина зробила заступ, завершивши турнір зі "сріблом".

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