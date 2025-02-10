Украинская лента "Фарфоровая война" получила главную награду гильдии режиссеров США

Документальный фильм режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева "Фарфоровая война" получил премию гильдии режиссеров США (DGA Awards) "за выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".
Главные тезисы
- Документальный фильм “Фарфоровая война” получил премию гильдии режиссеров США за выдающиеся достижения в документалистике.
- Лента рассказывает о творчестве украинских художников фарфоровой анималистики в условиях войны.
- Режиссерами фильма являются американец Брендан Белломо и харьковский художник Слава Леонтьев.
"Фарфоровая война" получила главную награду DGA
В Лос-Анджелесе во время 77 ежегодной церемонии объявили победителей премии гильдии режиссеров США.
В номинации "Документальное кино" награду за выдающиеся режиссерские достижения в 2024 году получили американец Брендан Белломо и харьковский художник Слава Леонтьев за фильм "Фарфоровая война".
"Фарфоровая война" рассказывает зрителям о трех украинцах, художниках фарфоровой анималистики — Славе Леонтьевой (который также является режиссером), его жене Ане Стасенко и Андрее Стефанове. Леонтьев — харьковский художник-керамист, создающий фарфоровые фигурки животных вместе с женой и украшающий ими разрушенные дома. Брендан Белломо — американский кинорежиссер и продюсер, для которого "Фарфоровая война" была дебютной работой.
Документальный фильм показывает формы, которые может сопротивляться: днем Леонтьев тренирует украинские войска, чтобы отражать атаки российских захватчиков. Но свободное время он посвящает искусству — фарфоровым фигуркам, которые он делает вместе со своей женой Аней Стасенко (Слава лепит сов, "дракончиков" и других животных, а Аня расписывает их в мельчайших деталях).
Мы используем искусство, чтобы дать отпор, — говорит Слава. — Так мы избегаем истирания.
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