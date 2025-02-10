Украинская лента "Фарфоровая война" получила главную награду гильдии режиссеров США
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Украинская лента "Фарфоровая война" получила главную награду гильдии режиссеров США

DGA
"Фарфоровая война"
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Документальный фильм режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева "Фарфоровая война" получил премию гильдии режиссеров США (DGA Awards) "за выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

Главные тезисы

  • Документальный фильм “Фарфоровая война” получил премию гильдии режиссеров США за выдающиеся достижения в документалистике.
  • Лента рассказывает о творчестве украинских художников фарфоровой анималистики в условиях войны.
  • Режиссерами фильма являются американец Брендан Белломо и харьковский художник Слава Леонтьев.

"Фарфоровая война" получила главную награду DGA

В Лос-Анджелесе во время 77 ежегодной церемонии объявили победителей премии гильдии режиссеров США.

В номинации "Документальное кино" награду за выдающиеся режиссерские достижения в 2024 году получили американец Брендан Белломо и харьковский художник Слава Леонтьев за фильм "Фарфоровая война".

Хотя здесь ревут истребители и падают вражеские ракеты, украинские артисты Слава, Аня и Андрей решают остаться дома и работать по призванию. Они обретают хрупкую красоту даже среди руин, и собственным примером демонстрируют, что даже в бесчеловечных условиях трудно уничтожить человеческую жажду жизни.

Брендан Белломо и Слава Леонтьев

"Фарфоровая война" рассказывает зрителям о трех украинцах, художниках фарфоровой анималистики — Славе Леонтьевой (который также является режиссером), его жене Ане Стасенко и Андрее Стефанове. Леонтьев — харьковский художник-керамист, создающий фарфоровые фигурки животных вместе с женой и украшающий ими разрушенные дома. Брендан Белломо — американский кинорежиссер и продюсер, для которого "Фарфоровая война" была дебютной работой.

Документальный фильм показывает формы, которые может сопротивляться: днем Леонтьев тренирует украинские войска, чтобы отражать атаки российских захватчиков. Но свободное время он посвящает искусству — фарфоровым фигуркам, которые он делает вместе со своей женой Аней Стасенко (Слава лепит сов, "дракончиков" и других животных, а Аня расписывает их в мельчайших деталях).

Мы используем искусство, чтобы дать отпор, — говорит Слава. — Так мы избегаем истирания.

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