Украинский фильм "Фарфоровая война" получил гран-при кинофестиваля Sundance
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Украинский фильм "Фарфоровая война" получил гран-при кинофестиваля Sundance

Фильм
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Источник:  Sundance

Лента "Фарфоровая война", снятая в сотрудничестве Украины и США, получила гран-при в номинации "лучший документальный фильм" Sundance Film Festival.

Украинская документалка получила гран-при Sundance Film Festival

Украинский документальный фильм "Фарфоровая война" выиграл гран-при на 40-м ежегодном кинофестивале независимого кино Sundance Film Festival в США

Об этом говорится на странице фестиваля в Instagram.

Жюри назвало ленту "высшим стремлением к добру", которое сопротивляется агрессии.

Лента снята при сотрудничестве Украины и США и получила гран-при в номинации "лучший документальный фильм".

По сюжету украинские художники Слава, Аня и Андрей остаются в стране во время войны, чтобы бороться вместе со своим народом.

"Фарфоровая война" воплощает в себе страсть и борьбу, которые только художник может вернуть в мир, когда он разрушается вокруг него, – отмечается на официальном сайте фильма.

Режиссерами фильма стали американский режиссер Брендан Белломо и харьковский художник и бывший военнослужащий Слава Леонтьев, вместе со своей женой работавший над созданием фарфоровых скульптур, снятых в фильме.

Мне так хочется показать людям свою Украину, напомнить людям, что будущее мира в руках каждого из них, – рассказал режиссер.

"20 дней в Мариуполе" будет соревноваться за Оскар

Кроме украинской ленты на премию выдвинули:

  • Bobi Wine: The People'sPresident;

  • The Eternal Memory;

  • Four Daughters;

  • To Kill a Tiger.

"20 дней в Мариуполе" — первый именно украинский фильм во времена независимости, получивший номинацию на Оскар.

Церемония награждения состоится 11 марта в час ночи по киевскому времени в театре "Долби" в Голливуде.

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