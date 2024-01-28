Украинский фильм "Фарфоровая война" получил гран-при кинофестиваля Sundance

Лента "Фарфоровая война", снятая в сотрудничестве Украины и США, получила гран-при в номинации "лучший документальный фильм" Sundance Film Festival.
Украинская документалка получила гран-при Sundance Film Festival
Украинский документальный фильм "Фарфоровая война" выиграл гран-при на 40-м ежегодном кинофестивале независимого кино Sundance Film Festival в США
Об этом говорится на странице фестиваля в Instagram.
Жюри назвало ленту "высшим стремлением к добру", которое сопротивляется агрессии.
Лента снята при сотрудничестве Украины и США и получила гран-при в номинации "лучший документальный фильм".
По сюжету украинские художники Слава, Аня и Андрей остаются в стране во время войны, чтобы бороться вместе со своим народом.
Режиссерами фильма стали американский режиссер Брендан Белломо и харьковский художник и бывший военнослужащий Слава Леонтьев, вместе со своей женой работавший над созданием фарфоровых скульптур, снятых в фильме.
"20 дней в Мариуполе" будет соревноваться за Оскар
Кроме украинской ленты на премию выдвинули:
Bobi Wine: The People'sPresident;
The Eternal Memory;
Four Daughters;
To Kill a Tiger.
"20 дней в Мариуполе" — первый именно украинский фильм во времена независимости, получивший номинацию на Оскар.
Церемония награждения состоится 11 марта в час ночи по киевскому времени в театре "Долби" в Голливуде.
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