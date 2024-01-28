Український фільм "Порцелянова війна" отримав гран-прі кінофестивалю Sundance

Стрічка “Порцелянова війна” знята за співпраці України та США і одержала гран-прі в номінації "найкращий документальний фільм" Sundance Film Festival.

Українська документалка здобула гран-прі Sundance Film Festival

Український документальний фільм "Порцелянова війна" виграв гран-прі на 40-му щорічному кінофестивалі незалежного кіно Sundance Film Festival у США

Про це йдеться на сторінці фестивалю в Instagram.

Журі назвало стрічку "вищим прагненням до добра", яке чинить опір агресії.

Стрічка знята за співпраці України та США і одержала гран-прі в номінації "найкращий документальний фільм".

За сюжетом, українські митці Слава, Аня й Андрій залишаються в країні під час війни, щоб боротися разом зі своїм народом.

"Порцелянова війна" втілює в собі пристрасть та боротьбу, які тільки художник може повернути у світ, коли він руйнується навколо нього, – зазначається на офіційному сайті фільму. Поширити

Режисерами фільму стали американський режисер Брендан Белломо та харківський митець і колишній військовослужбовець Слава Леонтьєв, який разом зі своєю дружиною працював над створенням порцелянових скульптур, знятих у фільмі.

Мені так хочеться показати людям свою Україну, нагадати людям, що майбутнє світу в руках кожного з них, – розповів режисер. Поширити

"20 днів у Маріуполі" змагатиметься за Оскар

Окрім української стрічки на премію висунули:

Bobi Wine: The People’sPresident;

The Eternal Memory;

Four Daughters;

To Kill a Tiger.

"20 днів у Маріуполі" — перший саме український фільм за часів незалежності, що отримав номінацію на «Оскар».

Церемонія нагородження відбудеться 11 березня о першій годині ночі за київським часом у театрі "Долбі" в Голлівуді.