Український фільм "Порцелянова війна" отримав гран-прі кінофестивалю Sundance

Стрічка “Порцелянова війна” знята за співпраці України та США і одержала гран-прі в номінації "найкращий документальний фільм" Sundance Film Festival.
Українська документалка здобула гран-прі Sundance Film Festival
Український документальний фільм "Порцелянова війна" виграв гран-прі на 40-му щорічному кінофестивалі незалежного кіно Sundance Film Festival у США
Про це йдеться на сторінці фестивалю в Instagram.
Журі назвало стрічку "вищим прагненням до добра", яке чинить опір агресії.
Стрічка знята за співпраці України та США і одержала гран-прі в номінації "найкращий документальний фільм".
За сюжетом, українські митці Слава, Аня й Андрій залишаються в країні під час війни, щоб боротися разом зі своїм народом.
Режисерами фільму стали американський режисер Брендан Белломо та харківський митець і колишній військовослужбовець Слава Леонтьєв, який разом зі своєю дружиною працював над створенням порцелянових скульптур, знятих у фільмі.
"20 днів у Маріуполі" змагатиметься за Оскар
Окрім української стрічки на премію висунули:
Bobi Wine: The People’sPresident;
The Eternal Memory;
Four Daughters;
To Kill a Tiger.
"20 днів у Маріуполі" — перший саме український фільм за часів незалежності, що отримав номінацію на «Оскар».
Церемонія нагородження відбудеться 11 березня о першій годині ночі за київським часом у театрі "Долбі" в Голлівуді.
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