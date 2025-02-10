Українська cтрічка "Порцелянова війна" отримала головну нагороду гільдії режисерів США

Документальний фільм режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва "Порцелянова війна" отримав премію гільдії режисерів США (DGA Awards) "за видатні режисерські досягнення в документалістиці".
Головні тези:
- Документальний фільм “Порцелянова війна” отримав головну нагороду на премії гільдії режисерів США.
- У стрічці розповідається про творчість українських митців порцелянової анімалістики під час війни.
- Режисерами фільму є американець Брендан Белломо та харківський художник Слава Леонтьєв.
"Порцелянова війна" отримала головну нагороду DGA
У Лос-Анджелесі під час 77-ї щорічної церемонії оголосили переможців премії гільдії режисерів США.
У номінації "Документальне кіно" нагороду за видатні режисерські досягнення у 2024 році отримали американець Брендан Белломо та харківський митець Слава Леонтьєв за фільм "Порцелянова війна".
"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики — Славу Леонтьєва (який також є режисером), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Леонтьєв — харківський художник-кераміст, який створює порцелянові фігурки тварин разом з дружиною і прикрашає ними зруйновані будинки. Брендан Белломо — американський кінорежисер і продюсер, для якого "Порцелянова війна" була дебютною роботою.
Документальний фільм показує форми, яких може набувати опір: вдень Леонтьєв тренує українські війська, щоб відбивати атаки російських загарбників. Але вільний час він присвячує мистецтву — порцеляновим фігуркам, які він робить разом зі своєю дружиною Анею Стасенко (Слава ліпить сов, "дракончиків" та інших тварин, а Аня розписує їх у найменших деталях).
Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч, — зауважує Слава. — Так ми уникаємо стирання.
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