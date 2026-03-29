Украинская модель Маремуха заявила о разводе с мужем

Известная украинская модель Виктория Маремуха решила поделиться с поклонниками подробностями личной жизни. По словам звезды, ее брак с супругом-иностранцем завершается разводом.

Долгое время украинская модель строила отношения с мужем-французом Луи, включая официальные.

У пары есть сын, которого они воспитывают совместными усилиями.

Настало время поделиться с вами. Мы с Луи официально расстались — как два взрослых человека, которые уважают друг друга. Спасибо за эти 10 невероятных лет. Любви, заботы, эмоций, чувств, впечатлений, путешествий, и даже боли, через которую мы растем, — написала Виктория.

По мнению звезды, их любовь никуда не исчезла — она просто изменила форму и будет вечно жить в их общем ребенке.

И я благодарна тебе, что мы смогли пройти этот путь без обесценивания друг друга, — добавила модель.

К слову, бывшая пара никогда не скрывала, что они находятся в свободных отношениях.