Українська модель Маремуха заявила про розлучення з чоловіком

Відома українська модель Вікторія Маремуха вирішила поділитися з шанувальниками подробицями особистого життя. За словами зірки, її шлюб з чоловіком-іноземцем завершується розлученням.

Тривалий час українська модель будувала стосунки з чоловіком-французом Луї, зокрема й офіційні.

У пари є син, якого вони виховують спільними зусиллями.

Прийшов час поділитися з вами. Ми з Луї офіційно розлучилися — як дві дорослі людини, які поважають одне одного. Дякую за цих 10 неймовірних років. Любові, турботи, емоцій, почуттів, вражень, подорожей, і навіть болю, через нього ми зростаємо, — написала Вікторія.

На переконання зірки, їхнє кохання нікуди не зникло — воно просто змінило форму і буде вічно жити у їхній спільній дитині.

І я вдячна тобі, що ми змогли пройти цей шлях без знецінення одне одного, — додала модель.

До слова, колишня пара ніколи не приховувала, що вони перебувають у вільних стосунках.