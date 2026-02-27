Украинская скороходка Оляновская установила новый мировой рекорд

Украинская скороходка Людмила Оляновская стала обладательницей мирового рекорда в помещении на дистанции 5000 м. Удалось ей это сделать в первый день чемпионата Украины по легкой атлетике в Киеве.

Оляновская побила мировой рекорд

Время Оляновской на финише составило 19:53 минуты. Украинская скороходка стала первой в истории, преодолевшей 5000 м, выйдя с 20 минут.

Предыдущий мировой рекорд Оляновская улучшила на 8 секунд — он принадлежал итальянке Элеоноре Джорджи с 2014 года.

Я смотрела на часы, потому что по дистанции делаю отсечки по времени — меня контролировал мой тренер, подсказывал, здесь присутствует моя родная сестра. Они мне говорили отрезки по километру. Я рассчитывала, что будет ровно 20 минут — а когда понимала, что значительно перехожу этот результат — то по темпу и ритму прибавляла.

Украинская скороходка отметила, что испытывает радость и удовлетворение этого результата.

Что чувствовала на последнем круге? Это очень сильный результат — для девушки это космический результат. Я пойму, что это за результат, когда захочу его снова превзойти — я понимаю, сколько нужно будет сделать быстрых отрезков, сколько нужно будет пролить пота, положить в свое время, чтобы снова выйти в манеж и его избить. А сейчас — я просто очень счастлива и довольна. Поделиться

В дальнейшем в планах Оляновской выступление на чемпионате Украины в полумарафоне. К 5000 м, как призналась спортсменка, она не готовилась.

Мы не готовились к этой пятке, потому что у нас за неделю чемпионат Украины по полумарафону. Не могу сказать, что это тренировка, потому что задача стояла побить свой рекорд. Я нагрешила, потому что начала быстро, не так как было сказано, но в целом более-менее ровно.

Оляновская — вторая украинская легкоатлетка, действующая мировая рекордсменка. Также мировой рекорд удерживает украинка Ярослава Магучих, которая в 2024 году выполнила скачок в высоту на 2.10 м.