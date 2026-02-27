Украинская скороходка Оляновская установила новый мировой рекорд
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская скороходка Оляновская установила новый мировой рекорд

Оляновская
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская скороходка Людмила Оляновская стала обладательницей мирового рекорда в помещении на дистанции 5000 м. Удалось ей это сделать в первый день чемпионата Украины по легкой атлетике в Киеве.

Главные тезисы

  • Людмила Оляновская установила мировой рекорд в беге на 5000 метров, преодолев дистанцию за 19:53 минуты на чемпионате Украины.
  • Спортсменка отметила радость и удовлетворение от достижения нового рекорда, улучшив предыдущий результат на 8 секунд.

Оляновская побила мировой рекорд

Время Оляновской на финише составило 19:53 минуты. Украинская скороходка стала первой в истории, преодолевшей 5000 м, выйдя с 20 минут.

Предыдущий мировой рекорд Оляновская улучшила на 8 секунд — он принадлежал итальянке Элеоноре Джорджи с 2014 года.

Я смотрела на часы, потому что по дистанции делаю отсечки по времени — меня контролировал мой тренер, подсказывал, здесь присутствует моя родная сестра. Они мне говорили отрезки по километру. Я рассчитывала, что будет ровно 20 минут — а когда понимала, что значительно перехожу этот результат — то по темпу и ритму прибавляла.

Украинская скороходка отметила, что испытывает радость и удовлетворение этого результата.

Что чувствовала на последнем круге? Это очень сильный результат — для девушки это космический результат. Я пойму, что это за результат, когда захочу его снова превзойти — я понимаю, сколько нужно будет сделать быстрых отрезков, сколько нужно будет пролить пота, положить в свое время, чтобы снова выйти в манеж и его избить. А сейчас — я просто очень счастлива и довольна.

В дальнейшем в планах Оляновской выступление на чемпионате Украины в полумарафоне. К 5000 м, как призналась спортсменка, она не готовилась.

Мы не готовились к этой пятке, потому что у нас за неделю чемпионат Украины по полумарафону. Не могу сказать, что это тренировка, потому что задача стояла побить свой рекорд. Я нагрешила, потому что начала быстро, не так как было сказано, но в целом более-менее ровно.

Оляновская — вторая украинская легкоатлетка, действующая мировая рекордсменка. Также мировой рекорд удерживает украинка Ярослава Магучих, которая в 2024 году выполнила скачок в высоту на 2.10 м.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
ЧМ-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук завоевала бронзовую медаль
Онофрийчук
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих выборола серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги
Магучих
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
ЧМ-2025 по каратэ. Украинка Айрапетян получила серебряную медаль
Айрапетян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?