Українська скороходка Оляновська встановила новий світовий рекорд
Оляновська
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська скороходка Людмила Оляновська стала володаркою світового рекорду у приміщенні на дистанції 5000 м. Вдалося їй це зробити у перший день чемпіонату України з легкої атлетики, що триває у Києві.

Головні тези:

  • Людмила Оляновська встановила світовий рекорд на дистанції 5000 метрів, подолавши її за 19:53 хвилини.
  • Українська спортсменка зазначила, що досягнення нового рекорду викликало у неї радість та задоволення.

Оляновська побила світовий рекорд

Час Оляновської на фініші склав 19:53 хвилини. Українська скороходка стала першою в історії, що подолала 5000 м, вийшовши з 20 хвилин.

Попередній світовий рекорд Оляновська покращила на 8 секунд — він належав італійці Елеонорі Джорджі з 2014 року.

Я дивилася на годинник, бо по дистанції роблю відсічки по часу — мене контролював мій тренер, підказував, тут присутня моя рідна сестра. Вони мені говорили відрізки по кілометру. Я розраховувала, що буде рівно 20 хвилин — а уже коли розуміла, що значно переходжу цей результат — то по темпу та ритму додавала.

Українська скороходка зазначила, що відчуває радість та задоволення від цього результату.

Що відчувала на останньому колі? Це надзвичайно сильний результат — для дівчини це космічний результат. Я зрозумію, що це за результат, коли захочу його знову перевершити — я розумію скільки треба буде зробити швидких відрізків, скільки треба буде пролити поту, покласти свого часу, щоб знову вийти в манеж і його побити. А зараз — я просто дуже щаслива і задоволена.

Надалі у планах Оляновської — виступ на чемпіонаті України у напівмарафоні. До 5000 м, як зізналася спортсменка, вона не готувалася.

Ми не готувалися до цієї 5-ки, бо у нас за тиждень чемпіонат України з півмарафону. Не можу сказати, що це тренування, бо задача стояла побити свій рекорд. Я нагрішила, бо почала швидко, не так як було сказано, але в цілому більш-менш рівно.

Оляновська — друга українська легкоатлетка, що є чинною світовою рекордсменкою. Також світовий рекорд утримує українка Ярослава Магучіх, яка у 2024 році виконала стрибок у висоту на 2.10 м.

