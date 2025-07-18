Украинские аэроразведчики уничтожили 11 укрытий оккупантов РФ в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские аэроразведчики уничтожили 11 укрытий оккупантов РФ в Харьковской области — видео

ОТГ "Харьков"
дрон
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Украинские аэроразведчики уничтожили 11 укрытий российских окупантов в Харьковской области. Защитники использовали отечественный дрон "Баба Яга".

Главные тезисы

  • Украинские аэроразведчики провели успешную операцию по уничтожению 11 укрытий оккупантов России в Харьковской области.
  • Для этой операции использовался украинский тяжелый класс гексакоптер “Баба Яга”, способный нести различные боеприпасы и использоваться для различных целей.

ВСУ уничтожили дроном "Баба Яга" 11 укрытий окупантов в Харьковской области

Об этом сообщает ОТУ "Харьков".

На Южно-Слобожанском направлении аэроразведчики 4-го пограничного отряда ГНСУ в составе Сил обороны Украины уничтожают врага с неба.

Как сообщили защитники, во время ночного рейда удалось точно накрыла 11 вражеских укрытий.

Ударный дрон Vampire, известный также как Баба Яга — это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать разные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале — специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.

Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.

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