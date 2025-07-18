Украинские аэроразведчики уничтожили 11 укрытий оккупантов РФ в Харьковской области — видео

ВСУ уничтожили дроном "Баба Яга" 11 укрытий окупантов в Харьковской области

Об этом сообщает ОТУ "Харьков".

На Южно-Слобожанском направлении аэроразведчики 4-го пограничного отряда ГНСУ в составе Сил обороны Украины уничтожают врага с неба.

Как сообщили защитники, во время ночного рейда удалось точно накрыла 11 вражеских укрытий.

Ударный дрон Vampire, известный также как Баба Яга — это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать разные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале — специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Поделиться

Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.