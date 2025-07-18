Украинские аэроразведчики уничтожили 11 укрытий оккупантов РФ в Харьковской области — видео

Украинские аэроразведчики уничтожили 11 укрытий российских окупантов в Харьковской области. Защитники использовали отечественный дрон "Баба Яга".
Главные тезисы
- Украинские аэроразведчики провели успешную операцию по уничтожению 11 укрытий оккупантов России в Харьковской области.
- Для этой операции использовался украинский тяжелый класс гексакоптер “Баба Яга”, способный нести различные боеприпасы и использоваться для различных целей.
ВСУ уничтожили дроном "Баба Яга" 11 укрытий окупантов в Харьковской области
Об этом сообщает ОТУ "Харьков".
На Южно-Слобожанском направлении аэроразведчики 4-го пограничного отряда ГНСУ в составе Сил обороны Украины уничтожают врага с неба.
Как сообщили защитники, во время ночного рейда удалось точно накрыла 11 вражеских укрытий.
Ударный дрон Vampire, известный также как Баба Яга — это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.
Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.
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