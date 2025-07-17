Дроны массированно атаковали регионы России — видео

В ночь на 17 июля в столичной области прогремели звуки взрывов. В регионе фиксировали летевшие на Москву дроны. Под атакой дронов находились и другие регионы России.

Россию массированно атаковали дроны: что известно

Так, взрывы были слышны в районе сел Литкино и Бакеево городского округа Солнечногорск.

Кроме того, громкие звуки взрывов были слышны в районе Зеленограда. Местные жители видели в небе яркие вспышки.

Также утверждается, что в селе Алабушево вроде бы возникли перебои со светом.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин отчитывается, что силы ПВО якобы сбили два неизвестных дрона, которые летели на Москву.

ПВО Минобороны уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Поделиться

Тем временем паблики пишут, что в Московском аэропорту "Внуково" объявлен режим "Ковер". В связи с этим рейсы на вылет и прилет временно отменены.

Атака в Смоленском районе пришлась на город Рославль, сообщают местные жители. Там расположено АО «720 ремонтный завод средств обеспечения полетов» Ростеха.

Что именно стало целью атаки, пока неизвестно. Также в Рославле расположен ОАО "Рославльский вагоноремонтный завод".

Жители Новомосковска Тульской области снова сообщают о взрывах.

Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитых 122 украинских беспилотниках за ночь: