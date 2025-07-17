Дрони масовано атакували регіони Росії — відео

У ніч на 17 липня у Московській області прогриміли звуки вибухів. У регіоні фіксували дрони, які летіли на Москву. Під атакою дронів були й інші регіони Росії.

Росію масовано атакували дрони: що відомо

Так, вибухи було чути в районі сіл Литкине і Бакеєве міського округу Солнєчногорськ.

Крім того, гучні звуки вибухів було чути в районі Зеленограда. Місцеві жителі бачили в небі яскраві спалахи.

Також стверджується, що в селі Алабушево нібито виникли перебої зі світлом.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін звітує, що сили ППО нібито збили два невідомі дрони, які летіли на Москву. Після цього він написав про ще один.

ППО Міноборони знищено ще один безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Поширити

Тим часом пабліки пишуть, що в Московському аеропорту "Внуково" оголошено режим "Ковер". У зв'язку з цим рейси на виліт і приліт тимчасово скасовано.

Атака на Смоленщині припала на місто Рославль, повідомляють місцеві жителі. Там розташовано АТ «720 ремонтний завод засобів забезпечення польотів» Ростеха.

Що саме стало метою атаки, поки що невідомо. Також у Рославлі розташований ВАТ «Рославльський вагоноремонтний завод».

Жителі Новомосковська Тульської області знову повідомляють про вибухи.

Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиті 122 українські безпілотники за ніч: