Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів окупантів РФ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів окупантів РФ на Харківщині

ОТУ "Харків"
дрон

Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів російських окупантів у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон "Баба Яга".

Головні тези:

  • Українські аеророзвідники вдавались до успішної операції знищення 11 укриттів російських окупантів на Харківщині.
  • Для здійснення операції захисники використали український безпілотник 'Баба Яга', який може бути важким класом гексакоптером та в перспективі використовуватися для різних цілей.

ЗСУ знищили дроном “Баба Яга” 11 укриттів окупантів на Харківщині

Про це повідомляє ОТУ "Харків".

На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони України нищать ворога з неба.

Як повідомили захисники, під час нічного рейду вдалося влучно накрила 11 ворожих укриттів.

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" — це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі — спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.

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