Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів окупантів РФ на Харківщині

ЗСУ знищили дроном “Баба Яга” 11 укриттів окупантів на Харківщині

Про це повідомляє ОТУ "Харків".

На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони України нищать ворога з неба.

Як повідомили захисники, під час нічного рейду вдалося влучно накрила 11 ворожих укриттів.

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" — це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі — спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни. Поширити

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.