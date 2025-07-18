Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів окупантів РФ на Харківщині

Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів російських окупантів у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон "Баба Яга".
Головні тези:
- Українські аеророзвідники вдавались до успішної операції знищення 11 укриттів російських окупантів на Харківщині.
- Для здійснення операції захисники використали український безпілотник 'Баба Яга', який може бути важким класом гексакоптером та в перспективі використовуватися для різних цілей.
ЗСУ знищили дроном “Баба Яга” 11 укриттів окупантів на Харківщині
Про це повідомляє ОТУ "Харків".
На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони України нищать ворога з неба.
Як повідомили захисники, під час нічного рейду вдалося влучно накрила 11 ворожих укриттів.
Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" — це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.
Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.
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