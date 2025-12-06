Украинские АЭС сократили генерацию из-за массированной атаки РФ — что дальше

Украинские АЭС сократили генерацию: что дальше

По словам и. главы Госэнергонадзора Анатолия Замулко, это уже восьмой с начала года массированный удар РФ по энергетике Украины. Есть разрушение и некоторые проблемы с энергообеспечением потребителей.

Враг попадал в системы передачи, в наши сети и объекты, влияющие на перераспределение энергии между регионами… Мы вынуждены были немного снизить производство на атомных станциях, но процесс возобновляется. Мы надеемся, что через время атомная энергетика вернется полностью. Поделиться

Что касается тепловой генерации, по его словам, есть положительные моменты по поднятию блоков. Однако еще продолжается дефектация объектов, и пока преждевременно говорить, насколько критичны поражения.

На сегодняшний день у нас усилились графики почасовых ограничений. Некоторое время с понижением температуры мы вынуждены будем говорить о не очень приятной для украинцев ситуации, связанной с графиками ограничений.

В ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Под русским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Утром зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Там, где разрешает безопасность, уже работают аварийные бригады — энергетики восстанавливают сети и стараются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.