Украинские АЭС сократили генерацию из-за массированной атаки РФ — что дальше
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинские АЭС сократили генерацию из-за массированной атаки РФ — что дальше

АЭС
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В результате массированной атаки России на энергетические объекты Украины 6 декабря атомные электростанции вынужденно сократили генерацию.

Главные тезисы

  • Массированная атака России на украинские энергетические объекты привела к сокращению генерации на атомных электростанциях.
  • В результате разрушения и поражения российскими войсками систем передачи и распределения электроэнергии возникли проблемы с энергообеспечением.
  • Несмотря на начало процесса возобновления производства, есть трудности с дефектацией объектов и графиками ограничений для потребителей.

Украинские АЭС сократили генерацию: что дальше

По словам и. главы Госэнергонадзора Анатолия Замулко, это уже восьмой с начала года массированный удар РФ по энергетике Украины. Есть разрушение и некоторые проблемы с энергообеспечением потребителей.

Враг попадал в системы передачи, в наши сети и объекты, влияющие на перераспределение энергии между регионами… Мы вынуждены были немного снизить производство на атомных станциях, но процесс возобновляется. Мы надеемся, что через время атомная энергетика вернется полностью.

Что касается тепловой генерации, по его словам, есть положительные моменты по поднятию блоков. Однако еще продолжается дефектация объектов, и пока преждевременно говорить, насколько критичны поражения.

На сегодняшний день у нас усилились графики почасовых ограничений. Некоторое время с понижением температуры мы вынуждены будем говорить о не очень приятной для украинцев ситуации, связанной с графиками ограничений.

В ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Под русским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Утром зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Там, где разрешает безопасность, уже работают аварийные бригады — энергетики восстанавливают сети и стараются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атаки РФ по АЭС. Украина призывает мир ввести санкции против "Росатома"
МИД Украины
ЗАЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Запорожская АЭС снова оказалась под угрозой блэкаута — что известно
НАЭК "Энергоатом"
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия уничтожила защитный экран Чернобыльской АЭС
Что известно о ситуации на ЧАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?