Украинские АЭС сократили генерацию из-за массированной атаки РФ — что дальше

В результате массированной атаки России на энергетические объекты Украины 6 декабря атомные электростанции вынужденно сократили генерацию.
Главные тезисы
- Массированная атака России на украинские энергетические объекты привела к сокращению генерации на атомных электростанциях.
- В результате разрушения и поражения российскими войсками систем передачи и распределения электроэнергии возникли проблемы с энергообеспечением.
- Несмотря на начало процесса возобновления производства, есть трудности с дефектацией объектов и графиками ограничений для потребителей.
Украинские АЭС сократили генерацию: что дальше
По словам и. главы Госэнергонадзора Анатолия Замулко, это уже восьмой с начала года массированный удар РФ по энергетике Украины. Есть разрушение и некоторые проблемы с энергообеспечением потребителей.
Что касается тепловой генерации, по его словам, есть положительные моменты по поднятию блоков. Однако еще продолжается дефектация объектов, и пока преждевременно говорить, насколько критичны поражения.
На сегодняшний день у нас усилились графики почасовых ограничений. Некоторое время с понижением температуры мы вынуждены будем говорить о не очень приятной для украинцев ситуации, связанной с графиками ограничений.
В ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Под русским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Утром зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Там, где разрешает безопасность, уже работают аварийные бригады — энергетики восстанавливают сети и стараются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.
