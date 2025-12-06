Українські АЕС скоротили генерацію через масовану атаку РФ — що далі

Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичні об'єкти України 6 грудня атомні електростанції вимушено скоротили генерацію.
Головні тези:
- Масована атака Росії на українські енергетичні об'єкти призвела до скорочення генерації на атомних електростанціях.
- Проблеми з енергозабезпеченням виникли через руйнування та ураження російськими військами систем передачі і розподілу електроенергії.
- Хоча відновлення виробництва вже почалося, є певні труднощі з дефектацією об'єктів та графіками обмежень для споживачів.
Українські АЕС скоротили генерацію: що далі
За словами в.о. голови Держенергонагляду Анатолія Замулко, це вже восьмий з початку року масований удар РФ по енергетиці України. Є руйнування і певні проблеми з енергозабезпеченням споживачів.
Що стосується теплової генерації, за його словами, є позитивні моменти щодо підняття блоків. Проте ще триває дефектація об'єктів, і поки передчасно казати, наскільки критичними є ураження.
На сьогодні у нас посилилися графіки погодинних обмежень. Певний час із зниженням температури ми змушені будемо говорити про не дуже приємну для українців ситуацію, пов'язану з графіками обмежень.
У ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади — енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.
