Українські АЕС скоротили генерацію через масовану атаку РФ — що далі

Українські АЕС скоротили генерацію: що далі

За словами в.о. голови Держенергонагляду Анатолія Замулко, це вже восьмий з початку року масований удар РФ по енергетиці України. Є руйнування і певні проблеми з енергозабезпеченням споживачів.

Ворог влучав в системи передачі, в наші мережі та об'єкти, які впливають на перерозподіл енергії між регіонами… Ми були змушені трохи знизити виробництво на атомних станціях, але процес відновлюється. Ми сподіваємося, що через певний час атомна енергетика повернеться повністю. Поширити

Що стосується теплової генерації, за його словами, є позитивні моменти щодо підняття блоків. Проте ще триває дефектація об'єктів, і поки передчасно казати, наскільки критичними є ураження.

На сьогодні у нас посилилися графіки погодинних обмежень. Певний час із зниженням температури ми змушені будемо говорити про не дуже приємну для українців ситуацію, пов'язану з графіками обмежень.

У ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади — енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.