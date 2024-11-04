Украинские арбитры будут обслуживать матч Лиги чемпионов
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Украинские арбитры будут обслуживать матч Лиги чемпионов

Николай Балакин
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Источник:  УЕФА

В УЕФА назначили украинских арбитров во главе с Николаем Балакиным для работы в матче Лиги чемпионов между чешской "Спартой" и французским "Брестом".

Главные тезисы

  • Украинские арбитры Николай Балакин, Александр Беркут и Дмитрий Запороженко были назначены на матч Лиги чемпионов между “Спартой” и “Брестом”.
  • Это первый раз, когда украинские арбитры обслуживают матч в обновленной Лиге чемпионов
  • У подопечных Николая Балакина будут работать боковые судьи Александр Беркут и Дмитрий Запороженко
  • Ожидается, что матч между “Спартой” и “Брестом” пройдет в Праге и начнется в 22:00 по киевскому времени, за VAR будут следить Алексей Деревинский и Денис Шурман

Что известно о назначении бригады украинских арбитров на матч Лиги чемпионов

Отмечается, что вместе с украинским арбитром Николаем Балакиным будут работать коллеги Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, назначенные боковыми судьями.

Бригада украинских арбитров будет обслуживать матч Лиги чемпионов
Николай Балакин

Еще одним арбитром назначен украинец Виталий Романов, а за системой VAR будут следить Алексей Деревинский и Денис Шурман.

Известно, что матч Лиги чемпионов между чешской "Спартой" и французским "Брестом" должен пройти уже 6 ноября в Праге. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинцы обслужат игру обновленной ЛЧ впервые. До этого дважды украинские судьи работали на матчах группового этапа турнира. В 1998 году игру "Атлетика" и "Русенборга" судил Василий Мельничук, а в 2023-м Балакин работал на поединке "Реал Сосьедад" — "Зальцбург".

Что известно о скандале с судьями из Польши

УЕФА дисквалифицировало польских арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусялу за нарушение правил поведения в состоянии алкогольного опьянения в преддверии матча Лиги чемпионов между киевским Динамо и шотландским Рейнджерсом.

6 августа Бартош Франковский и Томаш Мусяла должны были работать арбитрами ВАР во время первого матча 3-го раунда квалификации Динамо — Рейджерс в Люблине.

Однако накануне игры мужчины устроили шумную вечеринку. Подчеркивается, что почти в два часа ночи Франковский и Мусяла похитили дорожный знак, с которым двигались в сторону одного из торговых центров. Правоохранители задержали мужчин.

У одного из нарушителей обнаружили в крови 1,7 промилле алкоголя, а у другого — 1,8.

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