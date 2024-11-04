В УЄФА призначили українських арбітрів на чолі з Миколою Балакіним для роботи у матчі Ліги чемпіонів між чеською "Спартою" та французьким "Брестом".

Що відомо про призначення бригади українських арбітрів на матч Ліги чемпіонів

Зазначається, що разом з українським арбітром Миколою Балакіним працюватимуть колеги Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, яких призначено боковими суддями.

Микола Балакін

Ще одним арбітром призначено українця Віталія Романова, а за системою VAR слідкуватимуть Олексій Деревинський та Денис Шурман.

Відомо, що матч Ліги чемпіонів між чеською "Спартою" та французьким "Брестом" має відбутись вже 6 листопада у Празі. Гра почнеться о 22:00 за київським часом.

Українці обслужать гру оновленої ЛЧ уперше. До цього двічі українські судді працювали на матчах групового етапу турніру. 1998 року гру "Атлетіка" та "Русенборга" судив Василь Мельничук, а 2023-го Балакін працював на поєдинку "Реал Сосьєдад" — "Зальцбург".

Що відомо про скандал із суддями з Польщі

УЕФА дискваліфікувало польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусялу за порушення правил поведінки у стані алкогольного сп'яніння напередодні матчу Ліги чемпіонів між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.

Зазначається, що 6 серпня Бартош Франковський та Томаш Мусяла мали працювати арбітрами ВАР під час першого матчу 3-го раунду кваліфікації Динамо — Рейджерс у Люблині.

Однак напередодні гри чоловіки влаштували гучну вечірку. Підкреслюється, що майже о другій годині ночі Франковський та Мусяла викрали дорожній знак, з яким рухались у бік одного з торгівельних центрів. Правоохоронці затримали чоловіків.

В одного з порушників виявили у крові 1,7 проміле алкоголю, а в іншого — 1,8.