В УЄФА призначили українських арбітрів на чолі з Миколою Балакіним для роботи у матчі Ліги чемпіонів між чеською "Спартою" та французьким "Брестом".
Головні тези:
- Українські арбітри Микола Балакін, Олександр Беркут та Дмитро Запороженко обслуговуватимуть матч Ліги чемпіонів між “Спартою” та “Брестом”.
- До цього українські арбітри працювали на матчах групового етапу турніру Ліги чемпіонів.
- Недавній скандал із польськими суддями Франковським та Мусялою призвів до їх дискваліфікації за порушення правил поведінки у стані алкогольного сп'яніння.
- Українці вперше обслужать матч у оновленій Лізі чемпіонів, що відбудеться між “Спартою” та “Брестом” в Празі.
- Очікується, що матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, і за системою VAR буде слідкувати Олексій Деревинський та Денис Шурман.
Що відомо про призначення бригади українських арбітрів на матч Ліги чемпіонів
Зазначається, що разом з українським арбітром Миколою Балакіним працюватимуть колеги Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, яких призначено боковими суддями.
Ще одним арбітром призначено українця Віталія Романова, а за системою VAR слідкуватимуть Олексій Деревинський та Денис Шурман.
Відомо, що матч Ліги чемпіонів між чеською "Спартою" та французьким "Брестом" має відбутись вже 6 листопада у Празі. Гра почнеться о 22:00 за київським часом.
Українці обслужать гру оновленої ЛЧ уперше. До цього двічі українські судді працювали на матчах групового етапу турніру. 1998 року гру "Атлетіка" та "Русенборга" судив Василь Мельничук, а 2023-го Балакін працював на поєдинку "Реал Сосьєдад" — "Зальцбург".
Що відомо про скандал із суддями з Польщі
УЕФА дискваліфікувало польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусялу за порушення правил поведінки у стані алкогольного сп'яніння напередодні матчу Ліги чемпіонів між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.
Зазначається, що 6 серпня Бартош Франковський та Томаш Мусяла мали працювати арбітрами ВАР під час першого матчу 3-го раунду кваліфікації Динамо — Рейджерс у Люблині.
Однак напередодні гри чоловіки влаштували гучну вечірку. Підкреслюється, що майже о другій годині ночі Франковський та Мусяла викрали дорожній знак, з яким рухались у бік одного з торгівельних центрів. Правоохоронці затримали чоловіків.
В одного з порушників виявили у крові 1,7 проміле алкоголю, а в іншого — 1,8.
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