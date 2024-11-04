Українські арбітри обслуговуватимуть матч Ліги чемпіонів
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Українські арбітри обслуговуватимуть матч Ліги чемпіонів

Микола Балакін
Джерело:  УЄФА

В УЄФА призначили українських арбітрів на чолі з Миколою Балакіним для роботи у матчі Ліги чемпіонів між чеською "Спартою" та французьким "Брестом".

Головні тези:

  • Українські арбітри Микола Балакін, Олександр Беркут та Дмитро Запороженко обслуговуватимуть матч Ліги чемпіонів між “Спартою” та “Брестом”.
  • До цього українські арбітри працювали на матчах групового етапу турніру Ліги чемпіонів.
  • Недавній скандал із польськими суддями Франковським та Мусялою призвів до їх дискваліфікації за порушення правил поведінки у стані алкогольного сп'яніння.
  • Українці вперше обслужать матч у оновленій Лізі чемпіонів, що відбудеться між “Спартою” та “Брестом” в Празі.
  • Очікується, що матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, і за системою VAR буде слідкувати Олексій Деревинський та Денис Шурман.

Що відомо про призначення бригади українських арбітрів на матч Ліги чемпіонів

Зазначається, що разом з українським арбітром Миколою Балакіним працюватимуть колеги Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, яких призначено боковими суддями.

Бригада українських арбітрів обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів
Микола Балакін

Ще одним арбітром призначено українця Віталія Романова, а за системою VAR слідкуватимуть Олексій Деревинський та Денис Шурман.

Відомо, що матч Ліги чемпіонів між чеською "Спартою" та французьким "Брестом" має відбутись вже 6 листопада у Празі. Гра почнеться о 22:00 за київським часом.

Українці обслужать гру оновленої ЛЧ уперше. До цього двічі українські судді працювали на матчах групового етапу турніру. 1998 року гру "Атлетіка" та "Русенборга" судив Василь Мельничук, а 2023-го Балакін працював на поєдинку "Реал Сосьєдад" — "Зальцбург".

Що відомо про скандал із суддями з Польщі

УЕФА дискваліфікувало польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусялу за порушення правил поведінки у стані алкогольного сп'яніння напередодні матчу Ліги чемпіонів між київським Динамо та шотландським Рейнджерс. 

Зазначається, що 6 серпня Бартош Франковський та Томаш Мусяла мали працювати арбітрами ВАР під час першого матчу 3-го раунду кваліфікації Динамо — Рейджерс у Люблині.

Однак напередодні гри чоловіки влаштували гучну вечірку. Підкреслюється, що майже о другій годині ночі Франковський та Мусяла викрали дорожній знак, з яким рухались у бік одного з торгівельних центрів. Правоохоронці затримали чоловіків.

В одного з порушників виявили у крові 1,7 проміле алкоголю, а в іншого — 1,8.

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