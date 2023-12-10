Украинские бойцы накрыли из артиллерии армию РФ возле Клищиевки – видео

Украинские воины накрыли артиллерией российских оккупантов. Защитники показали видео боевой работы на Бахмутском направлении.
ВСУ уничтожили российских военных возле Клещиевки
На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Воины показали, как укрыли плотным огнем артиллерии русских пехотинцев в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Защитники не раскрыли точные потери врага.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем неприятеля.
В настоящее время ВСУ атакуют на южном фланге Бахмутского направления. Силы обороны также допускали, что в случае потери кафиров северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.
Следует добавить, что ранее Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление на Бахмутском направлении.
Военные эксперты полагают, что инициатива под Бахмутом перешла к россиянам.
Команда Института изучения войны обращает внимание на то, что армия РФ начала наступательные операции на многих участках фронта в период сложнейших погодных условий осенне-зимнего сезона.
Оккупанты хотят перехватить и удержать инициативу до состоявшихся в марте 2024 года президентских выборов в России.
По словам украинских воинов, солдаты РФ ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности, вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, а также совершают непрерывные наземные атаки на западе Запорожской области.
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