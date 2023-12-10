Українські бійці накрили з артилерії армію РФ біля Кліщіївки — відео

ЗСУ знищили російських військових біля Кліщіївки

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Воїни показали, як вкрили щільним вогнем артилерії російських піхотинців у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Захисники не розкрили точні втрати ворога.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

Наразі ЗСУ атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.

Варто додати, що раніше Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.

Військові експерти вважають, що ініціатива під Бахмутом перейшла до росіян.

Команда Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що армія РФ розпочала наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону.

Окупанти хочуть перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, що відбудуться в березні 2024 року.

За словами українських воїнів, солдати РФ ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.