Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК стоимостью 25 млн долл — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК стоимостью 25 млн долл — видео

ОСГВ "Хортица"
ЗРК
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На восточном направлении украинские разведчики обнаружили и помогли уничтожить российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью около 25 млн долларов.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики обнаружили и помогли успешно уничтожить российский зенитный ракетный комплекс Тор-М2 стоимостью 25 млн долл.
  • Уничтожение ЗРК Тор-М2 на восточном направлении Украины снизило потенциал оккупационной армии и обеспечило безопасность территории страны.
  • Военные действия украинцев привели к успешному уничтожению важного образца вооружения вражеской армии, что снизило способности врага на поле боя на длительный срок.

ВСУ уничтожили очередной российский "Тор"

Благодаря искусным действиям разведчиков бригады артразведки "Черный лес" украинским военным удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2".

Уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии — это снижение способностей врага на поле боя в течение длительного времени.

Заметим, что ЗРК малой дальности "Тор-М2" предназначен для задач противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.

Приблизительная стоимость этого комплекса 25 миллионов долларов.

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