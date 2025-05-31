Українські бійці знищили російський ЗРК вартістю 25 млн дол — відео

На східному напрямку українські розвідники виявили й допомогли знищити російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" вартістю близько 25 млн дол.
Головні тези:
- Українські розвідники виявили і допомогли знищити російський зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” вартістю 25 млн дол.
- Успішний удар по ЗРК Тор-М2 знизив потенціал окупаційної армії на сході України.
- Успішне виявлення та усування загроз дозволяє українським військовим забезпечити безпеку та захист території країни.
ЗСУ знищили черговий російський “Тор”
Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" українським військовим вдалося виявити та скоригувати удар по російському ЗРК малої дальності "Тор-М2".
Знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу.
Зауважимо, що ЗРК малої дальності "Тор-М2" — призначений для завдань протиповітряної та протиракетної оборони, прикриття важливих військових об’єктів та наземних військ.
Приблизна вартість цього комплексу 25 мільйонів доларів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-