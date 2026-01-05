Украинские десантники сорвали попытку армии РФ штурмовать Купянщину — видео
Украинские десантники сорвали попытку армии РФ штурмовать Купянщину — видео

Источник:  online.ua

На Купянском направлении 77-я отдельная аэромобильная Приднепровская бригада 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сорвала попытку россиян совершить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз".

Главные тезисы

  • Украинские десантники успешно предотвратили попытку армии РФ штурмовать Купянщину через газопровод “Союз”.
  • Благодаря операции “Труба” было ликвидировано не менее 40 военнослужащих РФ, и обстановка в зоне ответственности стабилизирована.
  • Российские захватчики продолжают действовать малыми группами, но их действия находятся под постоянным контролем украинских сил обороны.

Операция "Труба". Десантники уничтожили вражеское подразделение

В Харьковской области россияне попытались использовать газопровод "Союз" для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил.

Захватчики действовали севернее Новоплатоновки — в направлении Новой Кругляковки и Загрызового. К попытке прорыва РФ привлекли около 50 человек.

77 бригада своевременно обнаружила намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями остановила штурм. Подтверждена ликвидация не менее 40 военнослужащих РФ.

По результатам сделки, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности стабилизирована.

В зоне ответственности 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады россияне продолжают действовать малыми группами и пытаются осуществлять утечку между позициями. Действия захватчиков находятся под постоянным контролем сил обороны и прекращаются.

