Українські десантники зірвали спробу армії РФ штурмувати Куп'янщину — відео

На Купʼянському напрямку 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України зірвала спробу росіян здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз".
Головні тези:
- 77-ма бригада ефективно зупинила спробу армії РФ штурмувати Куп'янщину через газопровід “Союз”.
- Десантники ліквідували щонайменше 40 військовослужбовців РФ та стабілізували обстановку в зоні відповідальності.
- Росіяни продовжують діяти малими групами на території, але їх дії утримуються під постійним контролем Сил оборони.
Операція “Труба”. Десантники знищили ворожий підрозділ
У Харківській області росіяни спробували використати газопровід “Союз” для прихованого виходу та подальшого накопичення сил.
77-ма бригада своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинила штурм. Підтверджена ліквідація щонайменше 40 військовослужбовців РФ.
За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності стабілізована.
У зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади росіяни продовжують діяти малими групами і намагаються здійснювати просочування між позиціями. Дії загарбників перебувають під постійним контролем Сил оборони та припиняються.
