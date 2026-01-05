Українські десантники зірвали спробу армії РФ штурмувати Куп'янщину — відео

Операція “Труба”. Десантники знищили ворожий підрозділ

У Харківській області росіяни спробували використати газопровід “Союз” для прихованого виходу та подальшого накопичення сил.

Загарбники діяли північніше Новоплатонівки — у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву РФ залучила близько 50 осіб. Поширити

77-ма бригада своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинила штурм. Підтверджена ліквідація щонайменше 40 військовослужбовців РФ.

За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності стабілізована.

У зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади росіяни продовжують діяти малими групами і намагаються здійснювати просочування між позиціями. Дії загарбників перебувають під постійним контролем Сил оборони та припиняються.