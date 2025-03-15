Украинские десантники взяли в плен 8 оккупантов РФ на Курщине — видео

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли в плен восемь российских военных в Курской области.
Главные тезисы
- Украинские десантники захватили в плен 8 российских военных в Курской области, предоставив им медицинскую и психологическую помощь.
- Десантники призывают российских военнослужащих сдаваться в плен для сохранения их жизни и избежания нечеловеческого обращения.
- Пленникам оказывается своевременная помощь, в то время как десантники отмечают жестокое обращение в российских военных структурах.
Десантники пленили 8 оккупантов РФ на Курщине
Об этом сообщило командование ДШВ ВСУ.
В ДШУ отметили, что среди пленных мобилизованы и контрактники, которые будут очередным пополнением в обменном фонде ДШВ в Курской области.
Пленным оказали своевременную медицинскую и психологическую помощь.
Как отметили десантники, "в своих подразделениях на территории РФ, к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за не исполнение преступных приказов".
Эти люди избрали жизнь, а не смерть в поле боя. С военнопленными хорошо обращаются, они в безопасности и, вероятно, будут ждать обмена, — подчеркнули в десантники и призвали всех военнослужащих российской армии сдаваться в плен.
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