Украинские десантники взяли в плен 8 оккупантов РФ на Курщине — видео

Десантники пленили 8 оккупантов РФ на Курщине

Об этом сообщило командование ДШВ ВСУ.

8 военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками на Курщине. Поделиться

В ДШУ отметили, что среди пленных мобилизованы и контрактники, которые будут очередным пополнением в обменном фонде ДШВ в Курской области.

Пленным оказали своевременную медицинскую и психологическую помощь.

Как отметили десантники, "в своих подразделениях на территории РФ, к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за не исполнение преступных приказов".