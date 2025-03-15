Українські десантники взяли у полоні 8 окупантів РФ на Курщині — відео

Десантники полонили 8 окупантів РФ на Курщині

Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ.

8 військовослужбовців армії РФ взяли десантники з суміжниками на Курщині. Поширити

У ДШВ зазначили, що серед полонених мобілізовані та контрактники, які будуть черговим поповненням в обмінному фонді ДШВ у Курській області.

Полоненим надали вчасну медичну і психологічну допомогу.

Як зауважили десантники, "у своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів".