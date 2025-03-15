Українські десантники взяли у полоні 8 окупантів РФ на Курщині — відео

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли в полон вісьмох російських військових у Курській області.
Головні тези:
- Українські десантники захопили 8 російських військових у Курській області.
- Окупантам надано медичну та психологічну допомогу, зазначено різницю у поводженні з полоненими у військах України та в Росії.
- Десантники закликають російських військовослужбовців здаватися у полон для збереження життя.
Десантники полонили 8 окупантів РФ на Курщині
Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ.
У ДШВ зазначили, що серед полонених мобілізовані та контрактники, які будуть черговим поповненням в обмінному фонді ДШВ у Курській області.
Полоненим надали вчасну медичну і психологічну допомогу.
Як зауважили десантники, "у своїх підрозділах на території РФ, до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за не виконання злочинних наказів".
Ці люди обрали життя, а не смерть на полі бою. З військовополоненими, добре поводяться, вони в безпеці та, ймовірно, чекатимуть обміну, — підкреслили в десантники та закликали всіх військовослужбовців російської армії здаватися в полон.
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