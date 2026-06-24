Украинские дроны остановили Московский НПЗ до 2027 года — мнение экспертов
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинские дроны остановили Московский НПЗ до 2027 года — мнение экспертов

НПЗ
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Источник:  Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод остановлен по меньшей мере до 2027 года после того, как получил серьезные повреждения в результате удара дронов Украины.

Главные тезисы

  • Украинские дроны остановили Московский НПЗ до 2027 года, нанеся серьезные повреждения, что вызвало необходимость длительного ремонта.
  • Остановка Московского НПЗ углубляет дефицит топлива в России, что поможет понять масштабы последствий их зависимости от нефтепереработки.

Московский НПЗ не будет работать до 2027 года

Два источника в отрасли сообщили агентству, что остановка работы этого НПЗ усложняет усилия России по борьбе с дефицитом топлива.

На ремонт понадобится минимум полгода, — подчеркнул один из источников.

Reuters отмечает, что владеющая Московским НПЗ "Газпромнефть" не ответила на запрос о комментарии.

Напомним, в ночь на 18 июня и утром беспилотники совершили атаку на Москву. Одной из ключевых целей удара стал столичный нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили Московский НПЗ. Он подчеркнул, что такие удары должны продемонстрировать России необходимость прекращения войны.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате атаки предприятие полностью остановило работу. Военные заявили, что завод прекратил переработку нефти из-за значительных повреждений четырех крупных резервуаров и технологического оборудования.

В то же время, для усиления защиты завода от возможных новых ударов российские военные развернули вокруг Московского НПЗ несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

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