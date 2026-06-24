Украинские дроны остановили Московский НПЗ до 2027 года — мнение экспертов

Московский нефтеперерабатывающий завод остановлен по меньшей мере до 2027 года после того, как получил серьезные повреждения в результате удара дронов Украины.
Главные тезисы
- Украинские дроны остановили Московский НПЗ до 2027 года, нанеся серьезные повреждения, что вызвало необходимость длительного ремонта.
- Остановка Московского НПЗ углубляет дефицит топлива в России, что поможет понять масштабы последствий их зависимости от нефтепереработки.
Московский НПЗ не будет работать до 2027 года
Два источника в отрасли сообщили агентству, что остановка работы этого НПЗ усложняет усилия России по борьбе с дефицитом топлива.
Reuters отмечает, что владеющая Московским НПЗ "Газпромнефть" не ответила на запрос о комментарии.
Напомним, в ночь на 18 июня и утром беспилотники совершили атаку на Москву. Одной из ключевых целей удара стал столичный нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили Московский НПЗ. Он подчеркнул, что такие удары должны продемонстрировать России необходимость прекращения войны.
В то же время, для усиления защиты завода от возможных новых ударов российские военные развернули вокруг Московского НПЗ несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".
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